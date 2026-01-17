Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giới thiệu Chủ tịch HĐND Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà ứng cử ĐBQH

  • Thứ bảy, 17/1/2026 07:15 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Cử tri Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố nhất trí giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 16/1, Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Phung Thi Hong Ha anh 1

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI không chỉ là vinh dự của bản thân mà còn là trách nhiệm lớn với Đảng, Nhà nước, thành phố và cử tri.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cam kết nếu được bầu làm ĐBQH sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm và có những ý kiến đóng góp chất lượng vào hoạt động của Quốc hội; tham gia vào những Luật, Nghị quyết và những quyết sách lớn của thành phố. Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát những Luật, Nghị quyết của Quốc hội và vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.

Kết quả biểu quyết, 100% cử tri có mặt thống nhất giới thiệu đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, cơ quan UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại Hội nghị, 100% cử tri đã nhất trí giới thiệu ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố, cùng hai phó chủ tịch là ông Dương Đức Tuấn và Nguyễn Mạnh Quyền ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIV

Sáng 14/1, hàng trăm phương tiện đã tham gia buổi tổng duyệt phương án dẫn đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

08:57 14/1/2026

Giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Với 100% cử tri biểu quyết, hội nghị đã nhất trí giới thiệu đồng chí Trần Lưu Quang, Bí Thư Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

16:43 13/1/2026

Giới thiệu Bộ trưởng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, cùng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và 2 cán bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

19:35 10/1/2026

https://tienphong.vn/gioi-thieu-chu-tich-hdnd-tp-ha-noi-phung-thi-hong-ha-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-post1813555.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Phùng Thị Hồng Hà Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà Hội đồng nhân dân HĐND Hà Nội Đại biểu Quốc hội Quốc hội XVI

    Đọc tiếp

    Khoi day tinh than yeu nuoc trong ky nguyen moi hinh anh

    Khơi dậy tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên mới

    4 giờ trước 11:50 17/1/2026

    0

    Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá... Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian trao đổi về chủ đề này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý