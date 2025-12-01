Giới hạn nào cho sân khấu '18+'?

Sau khi cơn bão Waterbomb 2025 (Lễ hội nhạc nước) càn quét suốt 2 ngày đi qua, trên mạng xã hội tưng bừng những video ngắn ghi lại những khoảnh khắc nóng mặt của các thần tượng Việt trong vũ đạo táo bạo hoặc trong màn vén áo khoe thân.

Tranh luận bùng lên dữ dội về ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm.

Người bênh vực thần tượng cho rằng, tham gia Waterbomb chẳng lẽ kín như bưng, chương trình đã giới hạn độ tuổi thì khoe vũ đạo gợi cảm có gì mà rộn? Nhưng nhiều khán giả không chi vé cho Waterbomb chỉ xem gián tiếp qua video lại cho rằng, chẳng lẽ đã giới hạn độ tuổi thì mặc thế nào, nhảy ra sao cũng được?

Chạy đua độ nóng

Chạy đua độ nóng Poster trên Ticketbox đã ghi rõ, sự kiện (Waterbomb) dành cho người đủ 18 tuổi trở lên. Trên sân khấu ca nhạc, giới hạn tuổi tác góp phần kích thích đám đông, nhất là trong sự kiện quy tụ toàn “sao” Hàn, “sao” Việt nóng hừng hực như Waterbomb như: B.I, Bi Rain, Jay Park, Hwasa, Kwon Eunbi, EXID… Nghệ sĩ Việt có Soobin Hoàng Sơn, HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Chi Pu, Quang Hùng Master, Dương Domic, MIN, Tlinh…

Đúng như hứa hẹn Waterbomb mang đến những khoảnh khắc “ướt át” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. HIEUTHUHAI gây sốt với màn vén áo khoe ngực, khoe bụng trong tiếng reo hò đầy phấn khích của khán giả có mặt. Màn vén áo khoe thân ở Waterbomb không phải đặc sản của HIEUTHUHAI. Chủ nhân của “đặc sản” này chính là Bi Rain. Người hâm mộ của HIEUTHUHAI đặt câu hỏi, vì sao Bi-Rain vén áo khoe thân ở Waterbomb được vỗ tay còn HIEUTHUHAI lại bị “lời ra tiếng vào”? Phải chăng khán giả ta đang phân biệt sao nội, sao ngoại?

Bi Rain và “đặc sản” khoe thân hình gợi cảm.

Một số khán giả bình luận: “Tôi muốn thấy nụ cười của HIEUTHUHAI chứ không phải cảnh này”; “Tôi cần âm nhạc không cần khoe thân”...

Chưa bàn đến thần tượng Kpop, riêng thần tượng Việt hội ngộ Waterbomb cũng cạnh tranh gay gắt về độ nóng. Phần vũ đạo táo bạo của Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn cũng gây tranh luận. PGS.TS Nguyễn Văn Cương luôn quan tâm và ưu ái nghệ sĩ trẻ cũng không thể khen màn sexy dance đó. Ông nói: “Chắc khán giả Gen Z thích nhưng tôi thấy hơi phản cảm”.

Nhu cầu làm mới?

Cuộc tranh luận gợi cảm hay phản cảm không hồi kết. Chúng được châm ngòi từ lâu, trước cơn bão Waterbomb. Đã có những ca sĩ ở ta bị tuýt còi vì những hành vi phản cảm trên sân khấu biểu diễn. Cuối năm 2014, ca sĩ Hương Tràm, từng bị cấm diễn 3 tháng và chịu mức phạt 10 triệu đồng vì ăn mặc phản cảm khi biểu diễn ở một quán bar ở Hà Nội vào thời gian trước đó.

Tại thời điểm ấy, nhiều khán giả còn cho rằng cấm diễn 3 tháng, phạt 10 triệu đồng vẫn là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe với Hương Tràm cũng như những ca sĩ theo trào lưu “thiếu vải”. Nhưng cũng có những ý kiến bảo vệ Hương Tràm: vào quán bar mà mặc kín như bưng thì ai xem? (Giống như cách người ta bênh vực HIEUTHUHAI và những thần tượng khác ở Waterbomb: vũ đạo không “nảy lửa”, không vén áo khoe thân thì đến với lễ hội cuồng nhiệt này làm gì?).

Waterbomb hút lượng khán giả khổng lồ.

Nhiều mỹ nhân của làng ca nhạc đã dính “án” ăn mặc phản cảm. Năm 2012, ca sĩ Thu Minh góp mặt trong chương trình Ngàn sao hội tụ. Chị diện trang phục táo bạo với chiếc áo nhìn nghiêng có thể “soi” được vòng 1.

Giọng ca Đường cong chỉ bị "phạt khẽ" 3,5 triệu đồng khiến dư luận bình luận: “như muỗi cắn Inox”. Nhiều năm trước, diễn viên, ca sĩ Minh Hằng cũng từng gây “sốc” với khán giả khi diện đồ ren bó sát, để lộ điểm tế nhị trong một buổi biểu diễn từ thiện.

Không ít thần tượng Kpop đang Tây hóa và vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề. “Ðặc sản” của Lisa, nhóm BlackPink là khoe vòng 3 và đưa cảnh nóng lên sân khấu. Dù giọng hát gây tranh cãi nhưng sự xuất hiện của Lisa trên sân khấu luôn chiếm sóng nhờ chiêu trò, người ta tò mò cô ấy mặc gì, cô ấy nhảy ra sao, hơn là việc cô ấy hát như thế nào. Tuy nhiên, Lisa của BlackPink cũng đang đánh mất một lượng khán giả ở châu Á, điển hình như ở Trung Quốc, khi cô đổi “gu” từ trong sáng, đáng yêu sang xé rào, táo bạo, sẵn sàng nhận lời trình diễn ở hộp đêm thoát y ở Pháp. Nhiều người cho rằng, xu hướng Kpop tác động mạnh mẽ đến thần tượng Việt từ ăn mặc đến vũ đạo. Concert của nhóm BlackPink hay “ông hoàng Kpop” ở Việt Nam hút rất nhiều “sao” Việt trên hàng ghế khán giả. Nhưng “gạn đục khơi trong” khi học hỏi thần tượng Kpop là cần thiết vì thần tượng Việt có trách nhiệm giữ gìn, lan tỏa văn hóa Việt, thuần phong mỹ tục Việt.

Cuối năm 2024, Hồ Ngọc Hà biểu diễn 2 ca khúc Cô đơn trên sofa và Hừng đông trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Chị bị chê vì chiếc quần siêu ngắn, không an toàn khi biểu diễn.

Nhận được bình luận góp ý từ một tài khoản trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà phản hồi ngắn gọn: “Chị đồng ý”. Sự lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu ý kiến trái chiều của giọng ca Cô đơn trên sofa phần nào làm dịu “bão” chỉ trích.

Thời gian gần đây, không chỉ nữ thần tượng mà nam thần tượng ở ta cũng bị “soi” về trang phục và vũ đạo. Người được nhắc đến nhiều hơn cả là HIEUTHUHAI. Không chỉ ở Waterbomb HIEUTHUHAI mới gây tranh cãi.

Trong concert Anh trai say hi diễn ra tại Mỹ, clip HIEUTHUHAI trình diễn trong tiết mục Love Sand cũng được chia sẻ rầm rộ, nhận về vô số bình luận trái chiều. Anh diện áo trắng mỏng tang, ôm sát, thực hiện vũ đạo phản cảm, gợi dục. Trong đó, gây “sốc” là màn dùng thắt lưng làm đạo cụ.

Màn vén áo gây bão của HIEUTHUHAI trong concert Waterbomb.

Gần đây, HIEUTHUHAI lại gây tranh cãi về vũ đạo khi trình diễn Vệ tinh. Vũ đạo tập trung vào phần hông của HIEUTHUHAI châm ngòi tranh luận. Nhiều người khen gợi cảm hết nấc nhưng không ít người lại chỉ trích lố lăng. Đáng nói, không phải lần đầu HIEUTHUHAI gây sóng gió ở vũ đạo lắc hông.

Tháng 7, diễn ở miền Tây, anh nhảy bài Ngủ một mình, cũng bị nhiều người chê phản cảm. HIEUTHUHAI lên tiếng xin lỗi: “Tôi cũng không biết như thế nào vì đôi khi bản thân không rõ mình đúng hay sai. Nếu nó phản cảm và làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi xin lỗi”.

Giới hạn nào cho những sân khấu ca nhạc đã “khoanh” độ tuổi khán giả? Với sân khấu chỉ chấp nhận khán giả từ 18 tuổi trở lên, nghệ sĩ Việt có được bung xõa, thể hiện chất chơi vượt qua giới hạn của thuần phong mỹ tục? Những chương trình ngoại nhập như Waterbomb khi về Việt Nam có cần “Việt hóa” để thích ứng với văn hóa Việt? Đó là những câu hỏi đặt ra sau những tranh luận về trang phục và vũ đạo của một số thần tượng Việt trong thời gian vừa qua.

Nhân một cuộc trò chuyện ngoài lề, NSND Huỳnh Tú cho rằng, sở dĩ một số ca sĩ trẻ ăn mặc phản cảm, thực hiện vũ đạo gây tranh luận vì chính họ cũng bối rối trước yêu cầu làm mới tiết mục. Biểu diễn liên tục một ca khúc mà không thêm chút “gia vị” mới nào trong mỗi lần xuất hiện dễ gây nhàm chán cho khán giả là sự thật. Nhưng nêm “gia vị” bằng trang phục thiếu vải, vũ đạo gợi dục thì nguy cơ mất nhiều hơn được.