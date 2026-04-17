Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nội tình của ngoại tình

Tác giả đã dùng góc nhìn của một nhà tâm lý để phân tích thế giới tinh thần của những người sa chân vào ngoại tình. Câu chuyện hôn nhân và bí quyết để giữ lửa hạnh phúc gia đình cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

Thế giới sách

Giới hạn của ngoại tình

  17/4/2026
Giới hạn chịu đựng của người bạn đời ảnh hưởng rất nhiều tới việc ngoại tình. Không nên dung túng cho hành vi ngoại tình của nửa kia, điều đó sẽ khiến họ liên tục tái phạm.

Bạn đời dễ dãi bỏ qua, nhiều người càng thản nhiên ngoại tình. Một cảnh trong phim: Chiếc lá cuốn bay.

Có chăng chuyện những cuộc ngoại tình tồi tệ hơn những cuộc ngoại tình khác? Có phải một số kiểu ngoại tình sẽ khiến người bị phản bội ít đau đớn và dễ phục hồi hơn? Dẫu đã cố xác định những mẫu lặp lại trong sự tương giao giữa hành động và phản ứng, tôi vẫn chưa tìm thấy một sự tương ứng giữa mức độ trầm trọng của hành vi với cường độ của phản ứng.

Rất dễ sa vào việc tìm cách sắp xếp “sự phản bội” theo các thứ bậc vi phạm. Chồng thủ dâm khi xem phim khiêu dâm thì là chuyện cỏn con so với một lần đi massage vui vẻ. Đi massege thì “nhẹ nhàng” hơn vào phố đèn đỏ. Biết chồng vào phố đèn đỏ “ăn bánh trả tiền” thì vẫn còn “dễ chịu” hơn là thấy chồng ngủ với chính đứa bạn thân của mình hay là có một đứa con rơi bốn tuổi sống cách nhà mình ba dãy nhà.

Khi ta chìm trong nỗi đau bị phản bội, sẽ có vô số phương án suy nghĩ, hành động mà ta có thể chọn, và mỗi lựa chọn ấy sẽ lèo lái câu chuyện của một cá nhân hay một cặp đôi đi theo hướng này hay hướng khác. Cú sốc bị phản bội có nhiều mức độ khác nhau.

Sau nhiều thập kỷ làm nghề trị liệu, tôi vẫn không thể dự đoán được một người sẽ làm những gì khi phát hiện chuyện người yêu dấu của mình đã ngoại tình. Thực vậy, nhiều người đã kể với tôi rằng phản ứng của họ khác rất xa so với những gì chính họ từng nghĩ.

Những ảnh hưởng của một vụ ngoại tình không nhất thiết tỷ lệ thuận với thời gian ngoại tình hay mức độ nghiêm trọng của nó. Một số mối quan hệ sẽ tan vỡ ngay khi người này phát hiện người kia từng một lần trăng hoa. Trong một phút bất cẩn khi chuyện phiếm với chồng, một người vợ chợt nhớ ra và kể chồng nghe chuyện mình từng “ăn vụng” chớp nhoáng cách đây hàng chục năm. Ông chồng lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân 30 năm trong sự sửng sốt tột độ của bà vợ.

Có vô số kịch bản có thể xảy ra đối với người biết mình bị phản bội, có người phục hồi tổn thương nhanh đến đáng kinh ngạc, có người chẳng phản ứng gì khi biết những bí mật có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ, lại có người điên tiết khi mới thấy bạn đời của mình “liếc mắt đưa tình” ai đó.

Tôi từng chứng kiến một số người điêu đứng khi biết bạn đời của mình tơ tưởng về một người khác hay đơn giản là thủ dâm khi xem phim khiêu dâm, trong khi đó, lại có những người khác chấp nhận việc bạn đời của mình lại thỉnh thoảng đi phiêu lưu tình ái với hình thức ngụy trang là đi công tác xa.

Esther Perel/ Sài Gòn Books & NXB Văn hóa-Văn nghệ

Ngoại tình Phố đèn đỏ Thủ dâm Tương giao Bạn đời Ngoại tình

    Đọc tiếp

    1 giờ trước 18:46 17/4/2026

    0

    SÁCH HAY

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    09:54 23/3/2026 09:54 23/3/2026

    0

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý