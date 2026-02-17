'Giờ vàng' xuất hành mùng 1 Tết để cả năm đại lợi

Việc chọn đúng khung giờ hoàng đạo và phương vị cát tường để xuất hành không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn gửi gắm mong ước về một năm "vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý".

Xuất hành đúng khung giờ đẹp, hướng tốt vào mùng 1 có thể mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Trong tâm thức của người Việt, bước chân đầu tiên ra khỏi cửa vào sáng mùng 1 Tết mang ý nghĩa khởi đầu cho một chu kỳ vận hành mới, đồng thời đi tìm may mắn cho bản thân và gia đình.

Năm Bính Ngọ 2026, mùng 1 Tết rơi vào ngày 17/2 dương lịch. Theo lịch vạn niên, đây là ngày Nhâm Tuất, ngũ hành thuộc Thủy, được đánh giá là ngày cát lành, rất phù hợp cho các hoạt động du xuân, lễ chùa và khai trương đầu năm.

Khung giờ, hướng đẹp xuất hành

Hai hướng xuất hành được một số chuyên gia phong thủy khuyến nghị là hướng Nam và hướng Tây. Đây là các phương vị được xác định lần lượt là nơi ngự của Hỷ thần và Tài thần trong ngày đầu năm.

Trong đó, hướng Nam, nơi Hỷ thần ngự, phù hợp với những người mong cầu tin vui, thuận lợi trong các mối quan hệ, gia đình êm ấm, tình cảm hanh thông. Còn hướng Tây, phương vị của Tài thần, được cho là mang lại may mắn về tài chính, buôn bán và công việc làm ăn trong năm mới.

Đi chùa cầu may vào mùng 1 Tết là tập tục truyền thống của người Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Tùy vào mong muốn chủ đạo, gia chủ có thể lựa chọn một trong hai hướng xuất hành trên trong năm mới.

Lưu ý hướng xuất hành được tính từ cửa chính của ngôi nhà. Gia chủ nên đi về hướng tốt tối thiểu 100 m trước khi rẽ sang các hướng khác để thực hiện lộ trình du xuân.

Bên cạnh phương hướng, thời điểm xuất hành cũng được xem là yếu tố quan trọng. Theo lịch vạn niên, ngày mùng 1 Tết 2026 có nhiều khung giờ hoàng đạo thuận lợi cho việc xuất hành.

Cụ thể, những khung giờ được khuyến nghị gồm: giờ Dần (3-5h), giờ Thìn (7-9h), giờ Tỵ (9-11h) và giờ Thân (15-17h). Trong số đó, khung giờ Thìn (7-9h) được đánh giá là thời điểm đẹp nhất trong ngày mùng 1.

Theo quan niệm phong thủy, đây là giờ "Tiểu cát", mang ý nghĩa thuận lợi, hanh thông, buôn bán dễ có lộc, công việc suôn sẻ và gia đạo hòa hợp. Những khung giờ còn lại cũng được xem là cát lợi, phù hợp để người dân lựa chọn tùy điều kiện sinh hoạt và lịch trình cá nhân.

Lưu ý

Xuất hành đầu năm là một phong tục lâu đời trong đời sống văn hóa của người Việt. Thời điểm bước chân ra khỏi nhà đầu năm được xem là dấu mốc mở đầu vận khí cho cả năm, vì vậy nhiều gia đình thường cân nhắc kỹ về giờ giấc và phương hướng.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong ngày đầu năm vẫn là tinh thần vui tươi, lạc quan và sự chuẩn bị chu đáo cho năm mới. Việc xuất hành đi lễ chùa, chúc Tết người thân hay đơn giản là dạo phố đầu xuân đều mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm mới an lành.

Xin chữ là một trong số hoạt động truyền thống của người Việt Nam với mong cầu thu hút lại may mắn, tích cực. Ảnh: Trần Hiền.

Để nghi thức xuất hành thêm phần trọn vẹn, gia chủ có thể thực hiện một số hoạt động sau để duy trì nguồn năng lượng tích cực:

Tâm thế lạc quan: Bước ra khỏi nhà với nụ cười và tâm thế hoan hỷ. Tránh cãi vã, nói những điều tiêu cực hoặc thể hiện sự lo âu trong ngày đầu năm.

Bước ra khỏi nhà với nụ cười và tâm thế hoan hỷ. Tránh cãi vã, nói những điều tiêu cực hoặc thể hiện sự lo âu trong ngày đầu năm. Trang phục rạng rỡ: Nên ưu tiên các tông màu thuộc hành Hỏa (đỏ, cam, hồng) hoặc hành Thổ (vàng, nâu) để tạo sự tương sinh. Hạn chế diện cả "cây" đen hoặc trắng trơn theo quan niệm truyền thống.

Nên ưu tiên các tông màu thuộc hành Hỏa (đỏ, cam, hồng) hoặc hành Thổ (vàng, nâu) để tạo sự tương sinh. Hạn chế diện cả "cây" đen hoặc trắng trơn theo quan niệm truyền thống. Đi lễ chùa và hái lộc: Sau khi xuất hành theo hướng tốt, nhiều người chọn đến đền chùa để cầu an, xin chữ. Tuy nhiên, thay vì bẻ cành lộc (gây hại cho cây cối), bạn có thể chọn mua những phong bao lì xì hoặc đồ lưu niệm tại chùa để mang may mắn về nhà.

Việc lựa chọn thời điểm xuất hành cần phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong di chuyển và sinh hoạt.