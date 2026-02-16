12 con giáp mặc đồ màu gì mùng 1 Tết Bính Ngọ để tránh xui xẻo

Mùng 1 Tết Bính Ngọ là thời điểm "vàng" để thu hút sự may mắn thông qua các mẹo về phong thủy. Các con giáp có thể chọn màu sắc trang phục phù hợp để tăng tài lộc, tránh điều xui.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ là thời điểm "vàng" để thu hút sự may mắn cho 12 con giáp. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, Tết bắt đầu vào ngày 17/2, mở ra năm "Ngựa Lửa". "Ngày này mang đến năng lượng dương mạnh mẽ: đam mê, chuyển động và động lực táo bạo. Để hài hòa năng lượng lửa này, chúng ta cần cân bằng sự mạnh mẽ với sự vững chắc và 'dòng chảy'", Helen Ye Plehn, chuyên gia phong thủy và tư vấn màu sắc, giải thích.

Lựa chọn màu sắc trang phục phù hợp cho từng con giáp trong ngày đầu năm mới âm lịch sẽ giúp cân bằng "dòng chảy", thu hút sự may mắn và xua đuổi những vận xui.

Tuổi Tý (sinh năm 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Tý sẽ gặp hạn Thái Tuế. Tại nơi làm việc, bạn có thể gặp phải những tranh chấp khó giải quyết, ảnh hưởng đến sự thăng tiến. Điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, vì vận may của bạn trong năm nay có thể không thuận lợi.

Tuổi Tý nên tránh những vấn đề không cần thiết và tập trung vào việc duy trì các mối quan hệ ổn định. Bạn có thể phải chuyển việc mới, vì vậy xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt và tham gia vào các dự án hợp tác là rất quan trọng.

Tuổi Tý là những người nhanh trí, tháo vát và thông minh nhưng thiếu chút can đảm. Với trí tưởng tượng phong phú và khả năng quan sát sắc bén, bạn thể tận dụng tốt nhiều cơ hội khác nhau.

Mùng 1, người tuổi Tý nên mặc những trang phục xanh dương, vàng gold và xanh lá cây - là màu may mắn của bạn trong năm nay.

Tuổi Sửu (sinh năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Năm 2026, người tuổi Sửu có sự phát triển sự nghiệp không suôn sẻ, có thể gặp phải những trở ngại do sao xấu gây ra, dẫn đến những tình huống phức tạp và thay đổi liên tục. Điều quan trọng là giảm thiểu xung đột và tranh chấp với đồng nghiệp và cấp trên, coi trọng sự hòa hợp.

Tuy nhiên, bạn có thể có những cơ hội tốt trong chuyện tình cảm. Hãy chú ý đến những người bạn khác giới xung quanh bạn, những người có chung sở thích, vì họ có thể là đối tác tiềm năng.

Người tuổi Sửu nên chọn các màu trắng, vàng tươi hoặc xanh lá cây để gia tăng vận may. Ảnh: Times of India.

Mang bản chất trung thực, tuổi Sửu nổi tiếng về sự siêng năng, đáng tin cậy, mạnh mẽ và quyết tâm. Với lòng kiên nhẫn và khát khao tiến bộ, người tuổi Sửu có thể đạt được mục tiêu bằng nỗ lực bền bỉ.

Để giảm bớt vận xui về công việc trong năm mới, thu hút thêm vận đào hoa, tuổi Sửu có thể mặc trang phục màu trắng, vàng tươi hoặc xanh lá cây vào mùng 1 Tết. Nên tránh màu xanh dương vì nó xung khắc với vận may của bạn.

Tuổi Dần (sinh năm 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Hổ được biết đến là vua của muôn thú. Bởi vậy, tuổi Dần là biểu tượng của sức mạnh , trừ tà và lòng dũng cảm.

Năm Bính Ngọ, tuổi Dần sẽ thăng tiến trong sự nghiệp, sử dụng kỹ năng ra quyết định để đạt được sự phát triển và hiệu quả tốt. Tầm ảnh hưởng của bạn sẽ tăng lên, giúp bạn nổi bật và nắm bắt các cơ hội thăng tiến và tăng lương. Trong các dự án kinh doanh khởi nghiệp, bạn sẽ chứng kiến ​​sự mở rộng thị trường đáng kể.

Sức hút cá nhân của người tuổi Dần sẽ tăng lên trong năm 2026, thu hút sự chú ý trong các cuộc gặp gỡ xã giao và giúp bạn gặp được người bạn đời lý tưởng để bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn.

Mùng 1 Tết năm nay, tuổi Dần nên diện trang phục xanh lá cây - màu may mắn nhất của con giáp này. Ngoài ra, trang phục màu đỏ, cam cũng thu hút tài lộc. Bạn nên tránh những đồ màu xám, bạc.

Tuổi Mão (sinh năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Năm 2026, tuổi Mão sẽ có sự phát triển sự nghiệp ổn định. Tuy nhiên, sự ổn định có thể giảm vào mùa thu, đòi hỏi nỗ lực lớn hơn từ bạn. Mùa đông là thời điểm tốt để tìm kiếm đối tác, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ công việc. Ngay cả khi tiến triển ổn định, đừng tự mãn.

Tuổi Mão có thể gặp được người đặc biệt của cuộc đời. Tuy nhiên, hai bên có thể gặp xung đột, vì vậy hãy cố gắng bao dung, kiên nhẫn. Cơ hội lãng mạn có thể xuất hiện trong tháng 9 âm lịch. Nếu bạn đã kết hôn, nên cẩn trọng với sự chú ý không mong muốn và tránh hiểu lầm hoặc ảnh hưởng đến hôn nhân của mình.

Màu sắc may mắn của tuổi Mão năm Ngựa Lửa là hồng, đỏ, tím và xanh dương. Bạn nên chọn những màu sắc này cho trang phục ngày đầu năm. Nên tránh những màu không may mắn như nâu đậm, vàng đậm và trắng.

Tuổi Thìn (sinh năm 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Năm Bính Ngọ 2026, tuổi Thìn tràn đầy kỳ vọng về sự phát triển sự nghiệp, khao khát tạo nên bước đột phá đáng kể và không ngừng tìm kiếm cơ hội. Với sự hỗ trợ của các vì sao tốt, cơ hội có thể đến, nhưng khả năng phán đoán và ra quyết định của bạn sẽ bị thử thách.

Tuổi Thìn có sự nghiệp phát triển năm Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, bạn sẽ đối mặt với những thử thách trong các mối quan hệ của mình vào năm 2026. Do ảnh hưởng của các sao xấu, bạn có thể xảy ra xung đột với người lớn tuổi.

Mùng 1 Tết, bạn nên mặc các màu mang lại vận may như vàng gold, bạc và trắng xám. Tuổi Thìn nên tránh các màu xanh dương, xanh lá cây trong ngày đầu năm.

Tuổi Tỵ (sinh năm 1953, 1965, 1977, 199, 2001, 2013, 2025)

Triển vọng sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ thăng tiến vượt bậc trong năm Bính Ngọ. Được ảnh hưởng bởi sao may mắn, bạn sẽ bùng nổ sáng tạo, đặc biệt nếu làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Bạn sẽ tạo ra những tác phẩm ấn tượng được khách hàng công nhận, và các lãnh đạo công ty sẽ nhìn nhận bạn theo một cách mới.

Năm 2026, bạn sẽ có những cơ hội mới trong tình yêu. Nếu bạn độc thân, bạn có thể gặp được người bạn đời định mệnh của mình trong năm nay.

Ngày đầu năm mới, tuổi Tỵ nên chọn trang phục màu tươi sáng là đỏ, vàng để gia tăng may mắn. Đồng thời, bạn nên tránh diện đồ màu nâu, trắng để không xung khắc theo phong thủy.

Tuổi Ngọ (sinh năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Năm Ngọ là năm của trí tuệ và sự học hỏi, nhưng người tuổi Ngọ lại phạm Thái Tuế trong chính năm của mình. Người thuộc năm tuổi Bính Ngọ 2026 có thể gặp rắc rối ở nhiều mặt: công việc, tiền bạc, tình cảm, nhà cửa và sức khỏe. Những thay đổi này dễ dẫn đến căng thẳng tâm lý, suy nghĩ tiêu cực, mâu thuẫn nội tâm và xu hướng tự cô lập bản thân.

Để giảm bớt ảnh hưởng xấu, chuyên gia khuyên nên chủ động tạo ra những thay đổi tích cực, tham gia các hoạt động mang tính lễ nghi, sum họp hoặc sự kiện vui vẻ để cân bằng năng lượng tiêu cực.

Màu sắc may mắn bạn có thể lựa chọn để mặc trong ngày đầu năm mới âm lịch là vàng và xanh lá cây - giúp thu hút thêm tài lộc. Nên tránh màu xanh dương, trắng.

Tuổi Mùi (sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Năm 2026, sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ có sự phát triển ổn định. Cho dù bạn là nhân viên hay doanh nhân, những nỗ lực và công sức trước đây sẽ mang lại cho bạn những phần thưởng xứng đáng. Bạn có nhiều khả năng được cấp trên ghi nhận, với cơ hội thăng tiến và tăng lương cao.

Màu sắc may mắn cho tuổi Mùi lựa chọn trang phục trong ngày đầu năm mới là đỏ, tím và nâu. Bạn nên tránh các màu xanh dương và đen.

Tuổi Thân (sinh năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tuổi Thân sẽ đối mặt với cả cơ hội và thách thức trong sự nghiệp trong năm Bính Ngọ. Với lòng dũng cảm phi thường và trí óc nhanh nhạy, bạn có thể nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp phải sự ghen tị từ người khác.

Diện trang phục màu xanh dương, vàng gold và trắng trong mùng 1 Tết giúp tuổi Thân có thêm may mắn. Ảnh: Posters.pg.

Cuộc sống tình cảm của bạn sẽ được cải thiện nhờ những ảnh hưởng tốt lành của các vì sao. Nếu bạn độc thân, rất có thể sẽ gặp được người đặc biệt, vì vậy đừng bỏ lỡ bất kỳ buổi gặp gỡ hay sự kiện mai mối nào.

Tuổi Thân có thể chọn trang phục màu vàng gold, xanh dương hoặc trắng trong ngày đầu năm. Nên tránh các màu đỏ, hồng vì không thu hút may mắn và tài lộc.

Tuổi Dậu (sinh năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Năm Bính Ngọ, tuổi Dậu thể hiện mình là người khá thoải mái, không hề thờ ơ với công việc. Bạn có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh không mấy sôi nổi, nhưng với sự động viên từ lãnh đạo và đồng nghiệp, bạn có thể thử thách bản thân và nắm bắt những cơ hội mới.

Về tình cảm, bạn có thể gặp được người bạn đời đích thực nếu đang độc thân thông qua các mối quan hệ trong công việc

Màu sắc đem lại may mắn trong năm của bạn là vàng và nâu. Những trang phục chứa hai màu này có thể thu hút tài lộc, nên chọn mặc vào đầu năm mới.

Tuổi Tuất (sinh năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Trong văn hóa truyền thống, tuổi Tuất đặc trưng bởi sự trung thành, tình bạn và sự tận tụy.

Năm mới này, sự nghiệp của bạn sẽ ổn định, với nhiều cơ hội tốt xuất hiện trong công việc. Việc hợp tác với người khác sẽ suôn sẻ và dễ chịu. Nếu bạn nắm bắt được những cơ hội này, khả năng thăng tiến là rất cao. Giao tiếp với gia đình sẽ tốt đẹp, không có vấn đề gì.

Xanh lá cây, đỏ và tím là những màu sắc người tuổi Tuất có thể lựa chọn để mặc trong mùng 1 Tết. Ngược lại, xanh dương, trắng và vàng là những màu không may mắn cho bạn trong năm nay.

Tuổi Hợi (sinh năm 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Năm 2026, tuổi Hợi có thể kỳ vọng sự phát triển ổn định trong sự nghiệp. Với sự hỗ trợ của sao Việt Đế may mắn, bạn sẽ gặp được người ân nhân định mệnh. Sự hướng dẫn của họ sẽ giúp bạn có được sự sáng suốt, cho phép bạn nhanh chóng xác định mục tiêu trong công việc và nỗ lực hướng tới chúng, cuối cùng đạt được thành công.

Tuổi Hợi nên chọn diện các trang phục màu vàng, xám, nâu để có được cân bằng, may mắn trong năm mới. Nên tránh các màu đỏ, xanh dương, xanh lá cây.