Giỏ quà Tết dầu ăn, nước mắm lên ngôi

Nguyên liệu trong các giỏ quà Tết bình dân năm nay thường là nước mắm, hạt nêm và thực phẩm thiết yếu, trong khi các giỏ quà bánh kẹo, rượu bia có giá trên dưới 500.000 đồng.

Siêu thị Go! có đa dạng các loại giỏ quà giá bình dân. Ảnh: Central Retail.

Trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu, các siêu thị lớn đều đẩy mạnh việc bán các phần quà Tết có giá bình dân dưới 300.000 đồng. Dù vậy, quà Tết thuộc phân khúc này lại không được phổ biển và đa dạng trên các sàn thương mại điện tử.

Nước mắm, hạt nêm trong giỏ quà Tết dưới 300.000 đồng

Tại chuỗi siêu thị Go! năm nay, giỏ quà Tết rẻ nhất chỉ có giá 99.000 đồng bao gồm 1 chai nước ngọt, hộp bánh, túi kẹo, hộp cà phê và túi đậu phộng. Đây là năm đầu tiên chuỗi siêu thị này tung ra giỏ quà Tết với giá chưa đến 100.000 đồng.

Ngoài ra, siêu thị này còn các mẫu quà khác với giá phổ biến trong khoảng 200.000-300.000 đồng. Các giỏ quà loại này thường có thêm đồ uống có cồn, trà cùng các loại hạt và trái cây sấy.

Tương tự, tại Co.op Mart, các giỏ quà Tết đã lên kệ một vài tuần gần đây. Trong đó, rẻ nhất là 199.000 đồng thuộc giỏ quà giành cho các khu công nghiệp, bao gồm 2 chai nước giải khát, bánh gạo, nước mắm, nước tương, hạt nêm, đường tinh luyện. "Đây là giỏ quà Tết nhắm trực tiếp vào nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng", nhân viên siêu thị này cho biết.

Bên cạnh đó, chuỗi siêu thị này còn có các loại giỏ quà khác với các mức giá 217.000 đồng, 222.000 đồng, 279.000 đồng và 299.000 đồng, đều bao gồm các nguyên liệu là thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu như nước mắt, hạt nêm. Các giỏ quà Tết này cũng được áp dụng khuyến mại 12-14% trừ thẳng vào giá.

Chuỗi siêu thị Lotte năm nay cũng tung ra nhiều giỏ quà Tết giá bình dân từ 103.000 đồng đến 262.000 đồng. Đây là mức giá đã được giảm từ 18% đến 31%. Phần quà Tết này chủ yếu bao gồm các loại bánh ngọt và đồ uống có ga.

Trong khi đó, siêu thị Aeon không có nhiều lựa chọn với mức giá tương tự. Giỏ quà Tết rẻ nhất của siêu thị này có giá 279.000 đồng bao gồm 2 loại lạp xưởng, da cá trứng muối và da heo vị tomyum.

Siêu thị MM Mega Market có giỏ quà giá 299.000 đồng bao gồm trà, trái cây sấy, nho khô, bánh quy và khoai tây chiên.

Co.op Mart có 5 loại quà Tết giá dưới 300.000 đồng sau khi đã khuyến mãi 12-14%.

"Hầu hết siêu thị năm nay đều tung ra các giỏ quà Tết với giá bình dân dưới 300.000 đồng, thay vì các giỏ quà với rượu, bia và bánh kẹo, rất nhiều giỏ quà Tết năm nay dùng nguyên liệu là gia vị mắm, muối, hạt nêm", chị Quỳnh Trang (TP Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ.

Nữ công nhân tại Khu công nghệ cao TP.HCM cũng cho biết thêm công ty chị năm nay cũng tặng quà Tết nhân viên bằng gạo và các loại mắm muối thay vì bánh kẹo như các năm trước.

Bánh kẹo, mứt Tết trong giỏ quà 500.000 đồng

Trong khi các giỏ quà Tết giá bình dân phủ sóng ở kênh bán vật lý, trên các sàn thương mại điện tử, các giỏ quà Tết dưới 300.000 đồng không quá đa dạng. Các sản phẩm chủ yếu là set bánh, mứt hay các loại trà khác nhau. Ví dụ, phần quà của một shop trên Shopee có giá 275.000 đồng chỉ bao gồm 1 hộp trà, 1 hộp hạt dẻ và 1 hộp mít sấy.

Phần lớn giỏ quà Tết trên các kênh thương mại điện tử có mức giá trên dưới 500.000 đồng.

Theo đó, phần quà giá hơn 400.000 đồng của 1 shop online với hơn 11.500 lượt bán bao gồm trà thảo mộc, táo đỏ tân cương, ngũ cốc yến mạch, nho mix 3 màu.

Tương tự, 1 shop khác có giỏ quà Tết giá 425.000 đồng bao gồm 6 loại mứt cùng hạt sấy khác nhau như mứt gừng, mứt dừa, mứt bưởi và hạt hạnh nhân, hạt macca cùng hạt điều.

Bên cạnh các giỏ quà Tết giá bình dân, các chuỗi bán lẻ, siêu thị cũng tung ra các giỏ quà Tết giá trên dưới 500.000 đồng, tuy vậy, khác với các giỏ quà bình dân giá dưới 300.000 đồng với nguyên liệu là mắm muối, hạt nêm, các giỏ quà giá 500.000 đồng thường là các loại bánh kẹo, mứt Tết, trái cây sấy.

Theo đó, siêu thị Emart bày bán phổ biến giỏ quà Tết giá 490.000 đồng (đã được giảm 20%) bao gồm nước trái cây có ga, thanh ngũ cốc năng lượng, chà là sấy, nam việt quất sấy, bơ đậu gà.

Giỏ quà Tết giá 399.000 đồng tại MM Mega Market gồm đồ uống có cồn, bánh, 2 loại kẹo, snack hỗn hợp, phô mai, trà.

Tương tự, Co.op Mart có các giỏ quà giá từ 434.000 đồng đến 499.000 đồng sau khi đã giảm 13-16%, các giỏ quà này chủ yếu bao gồm nước trái cây có ga, bánh, kẹo, gừng non sấy, hạt bí, trà, cà phê...

Siêu thị Go! có 12 giỏ quà khác nhau ở mức giá giá này. Trong đó, giỏ quà giá 500.000 đồng gồm có thức uống có cồn, bánh, kẹo, cà phê, trà, khoai tây chiên, trái cây sấy, bột cacao.

"Với những khách hàng chấp nhận chi ra nửa triệu đồng để mua giỏ quà Tết, họ thường hướng tới các nguyên liệu cao cấp hơn thay vì các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như nước mắm, hạt nêm. Vì vậy, hầu hết giỏ quà giá này đều có nguyện liệu là bánh kẹo, đồ uống và các loại mứt, trong khi nước mắm, hạt nêm chỉ được dùng làm nguyên liệu cho các giỏ quà Tết giá dưới 300.000 đồng", một nhân viên siêu thị Go! chia sẻ.

Đại diện nhiều chuỗi siêu thị, bán lẻ lớn cho biết bên cạnh việc duy trì các giỏ quà Tết cao cấp, năm nay, các đơn vị đều tập trung tung ra nhiều sản phẩm giỏ quà Tết giá bình dân gồm các mặt hàng thiết thực như rau củ, gia vị, bánh kẹo.

Đại diện MM Mega Market cho biết năm nay, chuỗi siêu thị ưu tiên cung cấp các giỏ quà với giá thành hợp lý, siêu thị cũng thiết kế hộp quà Tết thương hiệu riêng với giá từ 299.000 đồng.

Tương tự, đại diện một chuỗi bán lẻ cho biết nhìn chung, giá trị giỏ quà Tết năm nay đã giảm so với những năm trước (không kể năm 2020-2021 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19). Tuy nhiên, về hình thức giỏ quà Tết vẫn đầy đặn. Nguyên nhân do các nhà sản xuất có xu hướng sử dụng các sản phẩm bình dân, phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng làm giỏ quà.

"Thay vì rượu ngoại, bánh kẹo nhập khẩu, nhiều giỏ quà Tết năm nay sử dụng nước mắm, mì chính, hạt nêm, gạo... đều là những mặt hàng thiếu trong sinh hoạt của người tiêu dùng", vị này cho hay.