Doanh nghiệp cắt giảm quà Tết của nhân viên

Trong bối cảnh doanh nghiệp và người dân cắt giảm chi tiêu, các đơn vị sản xuất và bán lẻ cũng phải đa dạng hóa mẫu mã và giá cả, trong đó chú trọng vào phân khúc bình dân.

Các gói quà Tết tại siêu thị với đa dạng mức giá. Ảnh: T.H.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán 2025 đang đến gần, nhiều doanh nghiệp đang phải tính toán lại các khoản chi phí quà Tết cho nhân viên và cả khách hàng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp dệt may ở Đồng Nai cho biết các năm trước, mỗi phần quà Tết công đoàn chi ra cho công nhân viên bình quân vào khoảng 300.000 đồng/phần. Tuy nhiên, năm nay, khoản này đã bị cắt giảm 40% do công ty không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận.

Theo đó, mỗi giỏ quà Tết năm nay chỉ có giá quanh mức 180.000 đồng.

"Với 1.500 nhân viên, công ty dự kiến tốn khoảng 270 triệu đồng để mua quà Tết, đây là chưa bao gồm tiền thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch", vị lãnh đạo nói trên cho hay.

Chị H.T - Trưởng phòng nhân sự tại một công ty thiết kế nội thất ở TP.HCM - cho biết lãnh đạo đã cắt phần lớn chi phí quà tặng cho nhân viên và khách hàng trong dịp Tết năm nay. Vì vậy, chị phải co kéo sao cho giỏ quà trông vẫn tươm tất.

"Kinh phí thấp nên tôi phải bỏ hết các phần trang trí, đóng hộp cầu kỳ. Các sản phẩm trong giỏ quà đều thiết thực, dễ sử dụng với các gia đình bao gồm bánh, mứt, các loại hạt...", chị H.T nói thêm. Hiện, ngân sách quà cho nhân viên tại công ty này là 300.000 đồng/phần và quà cho khách hàng là 500.000 đồng/phần.

Trước nhu cầu gia tăng ở phân khúc giá thấp, nhiều nhà sản xuất lớn cũng đang thay đổi chiến lược để bắt kịp thị trường. Đại diện Orion Vina cho biết hãng đã tăng 20-25% số lượng hàng hóa cho mùa Tết năm nay, tập trung vào các sản phẩm có mức giá từ 88.000 đồng đến 500.000 đồng.

Đại diện Orion cho rằng năm nay, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, tập trung nhiều vào chất lượng cũng như tìm kiếm các sự lựa chọn mới. Đây là chiến lược của công ty nhằm tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh họ ưu tiên tìm kiếm các lựa chọn quà Tết giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

"Nhờ vào sự đa dạng về sản phẩm và mức giá hợp lý, công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng trong những tuần đầu mở bán", đại diện Orion Vina nói.

Hiện, Orion đã mở bán bộ sản phẩm quà Tết với 7 mẫu hộp dành cho khách hàng cá nhân và 8 mẫu hộp dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Tương tự, các chuỗi siêu thị, bán lẻ lớn cũng chú trọng vào các giỏ quà giá bình dân gồm các mặt hàng thiết thực như rau củ, bánh kẹo.

Các giỏ quà Tết bày bán tại Saigon Co.op năm nay có mức giá đa dạng, dao động từ 99.000 đồng đến gần 1,4 triệu đồng. Trong đó, đa số là các giỏ quà giá bình dân.

Bên cạnh đó, Co.opmart, Co.opXtra cũng tung ra các sản phẩm giỏ quà rau củ với giá chỉ vài chục nghìn đồng để nắm bắt xu hướng tiết kiệm chi quà Tết của doanh nghiệp.

Trong khi đó, đại diện MM Mega Market cho biết năm nay, chuỗi siêu thị ưu tiên cung cấp các giỏ quà Tết với giá thành hợp lý, siêu thị cũng thiết kế hộp quà Tết thương hiệu riêng với giá từ 299.000 đồng.

Tương tự, Lotte Mart năm nay cũng đưa ra một số hộp quà Tết đến từ nhãn hàng riêng Choice L với giá chỉ 399.000 đồng.

Đại diện một chuỗi bán lẻ cho biết nhìn chung, giá trị giỏ quà Tết năm nay đã giảm so với những năm trước (không kể năm 2020-2021 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19). Tuy nhiên, về hình thức giỏ quà Tết vẫn đầy đặn. Nguyên nhân do các nhà sản xuất có xu hướng sử dụng các sản phẩm bình dân, phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng làm giỏ quà.

"Thay vì rượu ngoại, bánh kẹo nhập khẩu, nhiều giỏ quà Tết năm nay sử dụng nước mắm, mì chính, hạt nêm, gạo... đều là những mặt hàng thiếu trong sinh hoạt của người tiêu dùng", vị này cho hay.