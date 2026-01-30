Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội mưa rét từ đêm nay (30/1)

  • Thứ sáu, 30/1/2026 06:37 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/1, khoảng gần sáng và ngày 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 31/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gio mua Dong Bac anh 1

Ảnh minh họa.

Hiện nay (30/01), bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21 độ.

Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 30/1 và ngày 31/1, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ; vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm 30/1 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ chiều 31/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–15 độ.

Trên Vịnh Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 31/1, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 1-2 m.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Từ ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Từ chiều và tối 1/2, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Đặc biệt, từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia khuyến cáo, người dân chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh, biển động. Chủ động các biện pháp phòng tránh thiệt hại do thời tiết nguy hiểm.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

