'Giấy khai sinh' của Apple được đấu giá lên đến 4 triệu USD

Bản tài liệu có chữ ký của 3 nhà sáng lập Apple, mang tính lịch sử lớn, sắp được bán đấu giá lần thứ hai tại New York, với mức từ 2-4 triệu USD.

Bản hợp đồng thành lập Apple năm 1976. Ảnh: 9to5Mac.

Bản hợp đồng khai sinh Apple (tên ban đầu là Apple Computer Company) sắp được đem ra đấu giá, với mức bán dự kiến từ 2- 4 triệu USD . Nhiều khả năng đây sẽ trở thành món đồ sưu tầm đắt giá nhất từng được bán của Táo Khuyết.

Nhà đấu giá Christie’s, trụ sở tại Anh, hiện chưa đăng tài liệu này lên trang web của họ. Nhưng theo Arirang News, công ty sẽ chào bán bản hợp đồng hợp danh nguyên bản từ năm 1976 như một lô duy nhất tại phiên bán “We the People: America at 250” ngày 23/1/2026 tại New York.

Tài liệu dài 3 trang, có chữ ký của Steve Jobs, Steve Wozniak và Ron Wayne, quy định tỷ lệ sở hữu ban đầu của Apple ở mức 45%, 45% và 10%. “Đây là một tài liệu nền tảng về lịch sử tài chính, xã hội và công nghệ”, Richard Austin, trưởng bộ phận sách và bản thảo tại Sotheby’s New York, cho biết.

Dù là một hiện vật có giá trị lịch sử, thỏa thuận này thực chất lại tồn tại khá ngắn ngủi. Khi Apple Computer Company đổi tên mới trong chưa đầy 2 tuần sau, Wayne đã bán lại 10% cổ phần của mình cho 2 đồng sáng lập còn lại.

Wayne nổi tiếng là người dễ chùn bước sau khi nhận ra mình là người duy nhất trong ba nhà sáng lập có tài sản vào thời điểm đó, đồng nghĩa với việc ông có thể phải gánh toàn bộ trách nhiệm nếu công ty thất bại. 10% cổ phần lúc đó của ông, nếu giữ lại đến nay sẽ vào khoảng 400 tỷ USD .

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2016, ông cho rằng bản thân không hề hối hận khi ra quyết định đó. Vài tháng sau, ông chỉ nhận được 1.500 USD để ký từ bỏ toàn bộ quyền lợi kinh doanh còn lại của mình tại Apple. Ngoài ra, Wayne cuối cùng đã bán luôn bản sao hợp đồng gốc của chính mình với giá 500 USD , điều ông thừa nhận khiến mình thật sự hối tiếc.

Một nhà buôn bản thảo, người đã mua bản dự thảo sáng lập từ Ron Wayne, đã bán các tài liệu này cho nhà đấu giá vào giữa những năm 1990. “Đó là ngay trước khi Jobs quay lại Apple. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ công ty gần như đến hồi kết rồi”, Austin nói. Trong cuốn tiểu sử của Walter Isaacson, Jobs được nhiều người xem là động lực vực dậy Apple, giúp công ty trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Trước đó, bản hợp đồng này đã được bán vào năm 2011, với giá 1.5 triệu USD . Những món đồ sưu tầm hiếm liên quan đến Apple thường xuyên được đem ra đấu giá, nhưng dường như món này sẽ trở thành hiện vật đắt giá nhất từng được lên sàn giao dịch.

Năm 2023, một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên còn nguyên mác đã được bán với giá 190.000 USD , gấp khoảng 300 lần giá bán ban đầu. Hay năm 2021, sổ tay Apple II có chữ ký của Steve Jobs đạt 787.000 USD trong phiên đấu giá, danh thiếp của ông bán được 13.000 USD .