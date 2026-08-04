Giấu thi thể mẹ trong tủ đông 3 năm để nhận hơn 78.000 bảng Anh

Một người đàn ông ở xứ Wales đã bị tuyên án 2 năm 4 tháng tù hôm 3/8 vì giấu thi thể mẹ trong tủ đông suốt gần 3 năm để tiếp tục nhận hơn 78.000 bảng Anh tiền lương hưu và trợ cấp.

Ông Christopher Phillips bị tuyên án 2 năm 4 tháng tù. Ảnh: WNS.

Theo Guardian, ông Christopher Phillips, 60 tuổi, đã cất giữ thi thể mẹ là bà Sylvia Phillips, cựu thư ký doanh nghiệp, trong một tủ đông đặt ở phòng khách trong ngôi nhà của hai mẹ con tại thị trấn ven biển Porthcawl, miền nam xứ Wales.

Hai ngày sau khi người mẹ qua đời ở tuổi 89 vào tháng 3/2023, ông Phillips mua chiếc tủ đông này. Ông thường xuyên đặt hoa lên trên nắp tủ và vẫn trò chuyện với mẹ về các bộ phim truyền hình dài tập và những cuộc đua ngựa như thể bà còn sống.

Vụ việc chỉ bị phát hiện vào tháng 2 năm nay, khi cảnh sát đến nhà kiểm tra sau khi các bác sĩ lo ngại vì không còn liên lạc được với bà Sylvia. Ông Phillips nói mẹ ông đang ở London cùng người thân, nhưng không thể cung cấp thông tin cụ thể.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát chú ý đến chiếc tủ đông có đặt hoa bên trên và phát hiện thi thể bà Sylvia bên trong.

Thi thể được phủ bằng một tấm chăn họa tiết da báo. Bên cạnh là những bông hồng và một tấm thiệp sinh nhật với dòng chữ: "Gửi mẹ, từ Christopher và Tina", trong đó Tina là chú chó của gia đình.

Tại phiên tòa ở Merthyr Crown Court, công tố cho biết ông Phillips, từng là giám đốc một công ty, đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ để rút tiền tiết kiệm và tiếp tục nhận các khoản lương hưu, trợ cấp đáng lẽ phải chấm dứt sau khi bà qua đời.

Theo hồ sơ vụ án, ông Phillips nhận tổng cộng 78.190,92 bảng Anh ( 105.000 USD ) từ lương hưu nhà nước, trợ cấp tín dụng hưu trí, trợ cấp chăm sóc, hỗ trợ sưởi ấm mùa đông, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và trợ cấp nhà ở.

Ông Phillips nhận tội cản trở việc mai táng hợp pháp và tử tế đối với người đã khuất, cùng hai tội danh gian lận.

Khi tuyên án, Thẩm phán Tracey Lloyd-Clarke, Chánh án thành phố Cardiff, nói với bị cáo: "Ông vẫn tiếp tục nhận thuốc theo đơn của mẹ và đánh lừa các nhân viên y tế về tung tích của bà. Mỗi khi được hỏi, ông đều nói dối rằng mẹ không muốn đến khám hoặc thực hiện các xét nghiệm".

"Bên cạnh đó, lương hưu và các khoản trợ cấp của bà vẫn tiếp tục được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà ông có quyền truy cập", bà Lloyd-Clarke nói thêm.

Luật sư bào chữa Ruth Smith nói rằng ông Phillips có mối quan hệ "đặc biệt gắn bó" với mẹ. Hai mẹ con đã sống cùng nhau suốt 50 năm và ông Phillips là người trực tiếp chăm sóc bà.

Theo luật sư, ông Phillips khai với cảnh sát: "Tôi thực sự không muốn phải rời xa mẹ". "Tại thời điểm mẹ qua đời, ông Phillips là một người dễ bị tổn thương về mặt tâm lý và đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần", theo luật sư Smith.

Điều tra viên phụ trách vụ án, Thanh tra trưởng Claire Lamerton, nhận định: "Đây là một vụ việc vô cùng đau lòng khi ông Phillips che giấu cái chết của chính mẹ mình và trục lợi tài chính trong một thời gian dài".