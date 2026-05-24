Giật mình thấy thi thể dưới nước khi câu cá bằng cần gắn camera

  • Chủ nhật, 24/5/2026 21:25 (GMT+7)
Trong lúc câu cá bằng cần câu (có gắn camera nhìn được dưới nước) ở khu vực Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, người đàn ông giật mình phát hiện nửa thân dưới của một nam giới, nằm nghiêng.

Chiều 24/5, trong khi câu cá bằng cần câu (có gắn camera nhìn được dưới nước) ở khu vực Biển Hồ, một người đàn ông bỗng giật mình khi nhìn thấy dưới nước nửa thân dưới nam giới. Người đi câu đã báo cho cơ quan chức năng về sự việc.

Chiều 24/5, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm, đưa thi thể anh P.T.D. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) tử vong ở khu vực Biển Hồ, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, trong khi câu cá bằng cần câu (có gắn camera nhìn được dưới nước) ở khu vực Biển Hồ, một người đàn ông bỗng giật mình khi nhìn thấy dưới nước nửa thân dưới nam giới mặc quần đùi màu đen, tư thế nằm nghiêng. Sau khi trấn tĩnh trở lại, người đàn ông nhìn kỹ, xác định đó là một nam giới đã tử vong trước đó, đồng thời báo cơ quan chức năng tới.

Chiếc cần câu có gắn camera ở dưới nước.

Có mặt tại hiện trường, Công an xã Biển Hồ ghi nhận quần áo, điện thoại cùng một lá thư tuyệt mệnh. Nhận định có người nghi tự tử, lực lượng Công an xã Biển Hồ phối hợp cùng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm nạn nhân dưới hồ.

Khu vực xảy ra vụ việc có địa hình dốc, nhiều đá nhọn và diện tích mặt nước rộng. Đến gần 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Qua xác minh, nạn nhân là anh P.T.D.

Lực lượng chức năng tới vớt thi thể nam giới lên.

Theo người thân của nạn nhân, anh D. rời khỏi nhà từ khoảng 8h ngày 23/5, sau đó có gọi một cuộc điện về cho gia đình để nói chuyện rồi mất liên lạc.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông nêu trên.

Tiền Lê/Tiền Phong

