Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang xác minh vụ xô xát giữa hiệu trưởng và giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) Trạm Tấu, xã Trạm Tấu.

Theo thông tin nhanh từ cơ quan chức năng, ngày 23/11, tài khoản Facebook “Ngô Năm” đăng tải nội dung tố cáo hiệu trưởng nhà trường “uống rượu say và đánh đồng nghiệp phải nhập viện”, thu hút nhiều chia sẻ và bình luận.

Theo xác minh ban đầu từ chính quyền địa phương, tối 19/11, sau lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu tổ chức liên hoan tại nhà hàng Hiền Đào (thôn Km14+17, xã Trạm Tấu). Khoảng 20h, ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng, và ông Ngô Ngọc Năm, giáo viên của nhà trường, xảy ra xô xát, thời điểm này cả hai đều đã sử dụng rượu.

Sáng 23/11, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu đã làm việc với ông Thanh, xác nhận có vụ việc. Đảng ủy xã giao Công an xã điều tra, xác định hành vi vi phạm (nếu có). UBKT Đảng ủy và UBND xã sẽ xem xét trách nhiệm đảng viên, viên chức theo đúng quy định.

Ông Ngô Ngọc Năm cho biết, tại buổi liên hoan, ông hỏi hiệu trưởng về tiền chế độ bán trú, công tác phí và bảo hiểm cá nhân. Theo ông Năm, lúc đó, ông Thanh trả lời “từ từ giải quyết”, sau đó bất ngờ tát ông. Khi ra cổng, ông tiếp tục hỏi lại thì bị đánh vào đầu, mặt; một phụ huynh can ngăn cũng bị liên lụy. Ông Năm hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Cũng theo ông Năm, việc chi trả chế độ trong nhà trường nhiều năm qua vốn không minh bạch khiến không ít lần ông đã phải lên tiếng.

Phiếu khám bệnh vào viện của giáo viên Ngô Ngọc Năm. Ảnh: NVCC.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, ngày 20/11, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông đã có báo cáo gửi UBND xã Trạm Tấu. Theo đó, ông Thanh cho rằng, ông Năm say rượu, có lời lẽ hăm dọa khách mời. Ông nói ông chỉ “hất tay” khi bị ông Năm dùng bó tăm đâm vào mặt, không đánh giáo viên. Trong lúc ông Páo - già làng tại một bản ở địa phương can ngăn, ông Năm xô xát với ông Páo và bị ông Páo đánh lại.

Báo cáo sự việc của Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trạm Tấu (tỉnh Lào Cai). Ảnh: NVCC.

Ông Thanh nói sau sự việc, hai bên cùng một số đồng nghiệp đã ngồi trao đổi và “giải hòa”, nhưng ông Năm vẫn đăng tải thông tin “không đúng bản chất”. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Thanh cho biết, sáng 24/11, ông đã làm việc với công an và gửi đơn đề nghị xác minh. “Tôi mong cơ quan điều tra làm rõ, ai sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Thanh nói.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 24/11, sở đang làm việc với nhà trường và địa phương để nắm thông tin và sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc.