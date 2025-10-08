Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị nước lũ cuốn tử vong

  • Thứ tư, 8/10/2025 20:06 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Cô Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (Thái Nguyên), không may bị nước lũ cuốn trôi tử vong.

Chiều 8/10, trao đổi với VTC News, ông Dương Văn Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị nước cuốn trôi tử vong sáng cùng ngày.

Hieu truong Thai Nguyen anh 1

Cô Lý Thị Thanh Xuân. Ảnh: Website nhà trường.

Nạn nhân được xác định là cô Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Dương Văn Lượng cho biết thêm, nhà cô Xuân nằm ở khu vực trũng thấp của phường. Sáng nay, khi cô ra khỏi nhà, không may bị dòng nước xoáy cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể cô Xuân tại khu vực gần trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên cũ, cách nhà nạn nhân khoảng 300–400m. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng gia đình lo hậu sự theo phong tục.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), từ đêm 6 đến ngày 7/10, trên địa bàn xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 250–400 mm, có nơi trên 500 mm. Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h ngày 8/10 đạt 29,90 m, vượt báo động III gần 3 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 hơn 1 m.

Thống kê sơ bộ đến sáng 8/10, toàn tỉnh có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; khoảng 200.000 hộ dân bị ngập, hơn 4.400 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại; hàng trăm nghìn con gia cầm chết, trôi; nhiều tuyến đường, cầu tràn bị sạt lở; hơn 300 trạm biến áp và 500 trạm phát sóng di động bị ảnh hưởng, gây mất điện và gián đoạn thông tin trên diện rộng.

Hieu truong Thai Nguyen anh 2

Trung tâm Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước. Ảnh: Lê Khắc Duy.

Nhiều xã, phường như Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quan Triều, Phú Lương... đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh Thái Nguyên phối hợp Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân, thanh niên cùng nhiều phương tiện cơ giới, xuồng máy tham gia cứu hộ, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục hậu quả thiên tai.

Riêng Quân khu 1 đã điều động hơn 7.600 cán bộ, chiến sĩ và 128 phương tiện (92 ô tô, 36 xuồng, ca nô các loại) hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

https://vtcnews.vn/nu-hieu-truong-o-thai-nguyen-bi-nuoc-lu-cuon-tu-vong-ar970066.html

Văn Chương/VTC News

