Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Giăng bẫy lừa đảo trên game ảo, dụ người chơi nộp 1 tỷ để trúng 10 tỷ

  • Thứ bảy, 15/11/2025 15:03 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá vụ lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, chiếm đoạt số tiền lên đến 1 tỷ đồng, với thủ đoạn núp bóng “trò chơi có thưởng” để dụ dỗ nạn nhân nộp tiền.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (2006, trú phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lua dao mang anh 1

Đối tượng Lê Minh Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 24/10, ông Trần Văn Định (SN 1961, trú đường Đỗ Quang, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trình báo việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng khi tham gia trò chơi trực tuyến. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Lực lượng cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Lê Minh Nghĩa. Tổ công tác sau đó phối hợp với Công an địa phương triệu tập Nghĩa để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng sử dụng Facebook cá nhân để đăng quảng cáo về “trò chơi có thưởng”, dụ người có nhu cầu tham gia liên hệ qua Zalo, Telegram. Khi nạn nhân “cắn câu”, Nghĩa hướng dẫn họ vào trang web Hay88 do chính đối tượng lập ra để tạo tài khoản.

Để tạo lòng tin, Nghĩa cho nạn nhân chơi thử và cố ý cho trúng thưởng 1-2 lần. Sau đó, đối tượng tung “mồi nhử” bằng lời chào mời: “Cơ hội duy nhất hôm nay – nộp 1 tỷ đồng, trúng 10 tỷ đồng”. Tin lời, ông Định chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản mà Nghĩa chỉ định. Ngay khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc, xóa toàn bộ tài khoản đã sử dụng.

Khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt và phương tiện Nghĩa dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người từng bị lừa với thủ đoạn tương tự nhanh chóng liên hệ để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra. Công an cảnh báo người dân tuyệt đối cảnh giác trước các hình thức “trò chơi trúng thưởng”, “đầu tư lợi nhuận cao”, tránh để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.

Chiến dịch 'Không một mình' chống 'bắt cóc' trên không gian mạng

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị phát động chiến dịch "Không một mình" nhằm chống lừa đảo, "bắt cóc" trên không gian mạng.

12:18 10/10/2025

'Vali tiền từ Pháp', cú lừa ngược qua mạng xã hội của người đàn ông

Ông Nguyễn V. L. (45 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm “dở khóc dở cười” khi suýt nữa trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội.

08:10 1/6/2025

Cảnh giác chiêu đăng tải hình ảnh bệnh nhi tử vong để lừa đảo

Đối tượng đăng hình ảnh 1 bệnh nhi đã tử vong trên rất nhiều trang mạng ở Gia Lai để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ nhằm mục đích lừa đảo.

17:00 13/3/2025

https://tienphong.vn/giang-bay-lua-dao-tren-game-ao-du-nguoi-choi-nop-1-ty-de-trung-10-ty-post1796451.tpo

Nguyễn Thành/Tiền Phong

lừa đảo mạng Đà Nẵng Zalo game online lừa đảo chiếm đoạt tài sản triệu tập

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý