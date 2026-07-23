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Kinh doanh

Giám sát tài chính đặc biệt với Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

  • Thứ năm, 23/7/2026 10:50 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Do kinh doanh thua lỗ liên tiếp, số lỗ lũy kế vượt 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh vừa bị áp dụng chế độ giám sát tài chính đặc biệt.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký quyết định áp dụng chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

Theo quyết định, việc giám sát được thực hiện căn cứ Nghị định số 365/2025/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, báo cáo và công khai thông tin trong quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7445/BTC-ĐCTC về xử lý tình hình giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

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Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh.

Nguyên nhân áp dụng chế độ giám sát tài chính đặc biệt là do kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp các năm 2024, 2025 và số lỗ luỹ kế lớn hơn 50% số vốn đầu tư của chủ sở hữu, có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

Theo quyết định của UBND tỉnh, thời gian giám sát kéo dài đến khi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh hoàn tất việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Đây không phải lần đầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt. Trước đó, năm 2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành quyết định áp dụng chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với doanh nghiệp do có dấu hiệu mất an toàn tài chính.

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Hoài Nam/Tienphong

Xổ số Hà Tĩnh Vietlott Hà Tĩnh Bộ Tài chính công ty xổ số

  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

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