Giảm estrogen bằng chế độ ăn để phòng ung thư vú?

Chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến estrogen - hormone liên quan đến ung thư vú. Một số nghiên cứu chú ý đến rau họ cải, cám lúa mì và chế độ ăn ít mỡ.

1. Nguyên nhân ung thư vú và chế độ ăn uống

– Thức ăn chống lại ung thư vú gồm bắp cải, quả và rau giàu vitamin C, quả đậu, đậu tương, cá ngừ, dầu oliu, hạt cám lúa mì.

– Thức ăn làm thuận lợi phát triển ung thư vú gồm thịt, axit béo no, axit béo 6 omega (như dầu ngô) rượu.

– Đó là những vấn đề cần nói về thức ăn đối với phòng tránh ung thư vú.

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng cơ bản đến ung thư vú. Dĩ nhiên ở đây là do nhiều yếu tố, nhưng trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò không nhỏ. Gần đây các nhà khoa học đã chứng minh thức ăn được có thể gây ra ung thư, chẳng hạn đó là thức ăn chứa estrogen, một yếu tố quan trọng kích thích phát triển ung thư vú.

Chế độ ăn giàu chất xơ và rau họ cải đang được chú ý trong phòng ngừa ung thư vú. Ảnh minh họa: Gustavo Fring/Pexels.

Đã lâu, người ta bảo để nguy cơ ung thư vú hạ thấp nên ăn uống theo kiểu Á Châu, người Nhật có tỷ lệ thấp hơn tới năm lần loại ung thư này so với người châu Mỹ và châu Âu. Còn yếu tố di truyền thì hình như không phải, vì người Nhật phân tán các nơi trong thế giới, ví dụ ở Hawai tỷ lệ mắc ung thư vú gần giống người châu Mỹ. Bởi vậy các nhà khoa học hướng về ăn uống cho việc giải thích cả phòng ngừa lẫn sinh bệnh.

Giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học còn mất nhiều thời gian, nhưng một vài bí mật cũng đã được mở ra. Ở Anh, hàng năm người ta thống kê có khoảng 27.000 trường hợp ung thư vú mới. Một tác giả Anh có uy tín trong lĩnh vực này, bác sĩ Richard Peto đã viết trong tạp chí của Viện Ung thư Hoa Kỳ rằng: thay đổi chế độ ăn có thể ngăn ngừa tới phần nửa bệnh ung thư vú ở người Mỹ.

Ung thư vú cũng như ung thư buồng trứng, tử cung là những ung thư hormone. Sự quá thừa hormone nữ estrogen dường như làm tăng trưởng nhanh loại ung thư này. Những thành phần thức ăn có thể tham gia trong chuyển hóa và hấp thu estrgen. Bởi vậy có thể bằng cách nào đó chống lại sự phát triển của ung thư vú.

Trong điều trị người ta sử dụng các thuốc dạng anti estrogen. Ở đây chế độ ăn có tác dụng hỗ trợ, làm giảm mức estrogen có ý nghĩa ở phụ nữ trước mãn kinh cũng như sau mãn kinh, ở hai trường hợp này cũng sản xuất estrogen qua tế bào mỡ nhưng lượng thấp.

Một số các nhà khoa học chú ý rằng quá thừa estrogen khi trẻ thì dễ thuận lợi sinh ung thư tử cung ở những năm sau, vì vậy, chế độ ăn chống estrogen rất có ý nghĩa. Có thể rằng các thành phần của chế độ ăn này có tác dụng trực tiếp trên các tế bào ung thư, hay rằng chúng chống lại ảnh hưởng gây hại của các axit béo no.

2. Chống estrogen của bắp cải

Theo bác sĩ Johna Michonovicra và cộng sự ở Viện Nghiên cứu Hormone, bắp cải và họ hàng nhà nó (súp lơ, cải củ...) có thành phần làm ảnh hưởng đến estrogen. Thành phần này làm biến đổi nhanh estrogen và đào thải nó. Họ xác định thành phần này là indol. Nhiều nghiên cứu ở phụ nữ và đàn ông đã chỉ ra rằng indol ở bắp cải có hiệu quả khử tác dụng của estrogen.

Người ta sử dụng liều indol có tác dụng tương đương với phần rau ăn hàng ngày, điều đó có nghĩa là 500 mg indol dùng một lần thì tương đương sử dụng 400 g bắp cải tươi. Phụ nữ càng chuyển hoá nhanh chóng estrogen thì càng giảm nguy cơ mắc ung thư dạng hormon. Ở châu Á, người ta ít bị ung thư vú bởi vì ăn một lượng lớn bắp cải.

Ngoài ra, người ta còn thí nghiệm cho vào thức ăn của chuột chất indol, thấy ung thư tử cung giảm đáng kể. Các nhà khoa học Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của trường Tổng hợp Nebras, Epley đã chứng minh động vật ăn các loại rau bắp cải và xu hào thì giảm ung thư vú cũng như rất chậm di căn.

Indol có nhiều trong các rau họ cải như hoa súp lơ, cải củ, củ cải đỏ… Bác sĩ Michonovicra khuyên để có hiệu quả tối đa nên ăn rau bắp cải sống hoặc luộc nhẹ kẻo dễ mất indol và mất tác dụng chống estrogen của nó.

3. Chống estrogen của cám lúa mì

Một phương pháp khác ngăn ngừa ung thư vú là làm giảm estrogen trong máu nhờ vào việc ăn chế phẩm lúa mì với bột cám của nó. Chế phẩm đó làm giảm triệt để estrogen trong máu. Cám của các ngũ cốc khác không chỉ ra hoạt động này.

Đó là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ David P. Rose ở cơ sở sức khỏe Mỹ tại New York. Một nhóm 62 phụ nữ tuổi 25-50 mỗi ngày ăn 3-4 lát bánh mì trắng với cám ngô hay cám lúa mì - cũng chính thực phẩm này có tăng 15-30 g sợi xơ. Sau một tháng, mức estrogen không được chỉ ra là khác nhau. Nhưng sau 2 tháng, mức estrogen ở những phụ nữ ăn cám lúa mì đã giảm hơn 17%.

Giải thích hiện tượng này thì khá phức tạp, nhưng cơ sở của nó là cám mì chứa nhiều sợi xơ khó tan. Vậy thì cần thiết khoảng 55 g cám mì hàng ngày là đủ.

Tiến sĩ Rose cũng đã xác định ăn cám mà cũng làm giảm estrogen cả ở phụ nữ nhiều tuổi.

Tiến sĩ Mago Woods ở khoa Y trường Tổng hợp Tufts thì thấy làm giảm hoạt động của estrogen. Không chỉ cám mì và còn cả chế độ ăn ít mỡ. Khi sử dụng đồng thời cả hai, thí nghiệm ở động vật thấy ung thư vú giảm xuống tới một nửa.