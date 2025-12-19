Giám đốc trẻ và công thức sữa giả giúp Z Holding thu về hơn 2.400 tỷ

Phụ trách sản xuất cho hệ thống Z Holding, nam giám đốc trẻ tự mình nghiên cứu và nhiều lần điều chỉnh khi sản phẩm bị vón cục, gây ngấy hoặc không tan… nhằm hoàn thiện công thức để cho ra thị trường hàng triệu sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn.

Trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại hệ thống Công ty Z Holding, Viện kiểm sát cáo buộc các lãnh đạo doanh nghiệp này là Hoàng Quang Thịnh (sinh năm 1990, ở Quảng Ninh), La Khắc Minh (sinh năm 1992, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1989, ở Hà Nội) có hành vi chỉ đạo sản xuất, buôn bán các mặt hàng sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng giả.

Các bị can thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa và mua bán hóa đơn nhằm không phải nộp thuế cho Nhà nước.

Sản phẩm sữa không đạt tiêu chuẩn được hệ thống Z Holding tung ra thị trường.

Quá trình điều tra xác định, giai đoạn 2023-2025, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng . Trong đó, Kết luận giám định chỉ ra 26 sản phẩm là hàng giả. Doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỷ đồng .

Ban đầu, hàng giả được nhóm lãnh đạo Z Holding thuê các nhà máy ngoài hệ thống gia công nhưng các bị can nhanh chóng nhận ra như vậy sẽ không chủ động nguồn hàng và không thể hạ giá. Do đó, các bị can lập nhà máy Nhà máy Nature Made để tự sản xuất và do Nguyễn Văn Minh trực tiếp điều hành.

Minh yêu cầu giảm giá so với giá sản phẩm cùng loại đang thuê gia công và nhiệm vụ này được giao cho bị can Phạm Duy Tân (sinh năm 1994, ở Thanh Hóa), Trưởng Phòng R&D, kiêm Giám đốc sản xuất.

Tân sau đó xây dựng công thức sản xuất, tính giá nguyên liệu, chi phí sản xuất... sao cho giảm giá thành sản xuất 15-20% so với thuê các nhà máy khác sản xuất.

Theo quy định, sản phẩm là thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt được công bố/tự công bố về thành phần, tỷ lệ hàm lượng các chất theo đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước.

2 trong số 3 "ông trùm" của đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả.

Tuy nhiên, Phạm Duy Tân theo chỉ đạo của cấp trên lại tự xây dựng lại định mức nguyên liệu, gọi là "Bom công thức". Trong đó, đã bỏ bớt một số nguyên liệu, giảm hàm lượng nguyên liệu hoặc thay thế một số nguyên liệu so với hồ sơ đăng ký.

Quá trình sản xuất, nếu phát sinh vấn đề như màu sắc không đều, sản phẩm bị vón cục, không tan và gây cảm giác ngấy, khó sử dụng..., Tân tiếp tục bỏ bớt, thay thế hoặc thêm thành phần nguyên liệu dẫn đến sản phẩm không đảm bảo chất lượng như hồ sơ đăng ký công bố/tự công bố.

Ngoài ra, Tân còn sử dụng một số Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm giả do Công ty CP Khoa học công nghệ AVATEK và Công ty TSL ban hành để làm hồ sơ đăng ký và tạo lòng tin cho khách hàng đối với sản phẩm của Nature Made sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5/2024, Nhà máy Nature Made bắt đầu sản xuất "Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27" theo công thức sản xuất mà Phạm Duy Tân đã xây dựng.

Một tháng sau, nghi ngờ về chất lượng các sản phẩm do Tân xây dựng công thức, bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1984, Phó giám đốc Z Holding) chỉ đạo kiểm nghiệm "Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27" và cho ra kết quả có 16/32 chỉ tiêu không đạt.

Việc này được báo cáo cho Hoàng Quang Thịnh, La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh cùng Phạm Duy Tân biết. Tuy nhiên, các bị can không khắc phục mà tiếp tục cho sản xuất, kinh doanh hàng loạt.

Trong tổng số 74 loại sản phẩm mà Nhà máy Nature Made sản xuất có một số loại sản phẩm đã dừng sản xuất và không còn bán trên thị trường. Do vậy, cơ quan điều tra chỉ thu thập và trưng cầu giám định với 36 sản phẩm và cho thấy 26 trong số đó là hàng giả.

Trong vụ án, Phạm Văn Tân bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của cấp trên để xây dựng công thức, chỉ đạo sản xuất các loại sữa, thực phẩm giả. Từ đây, nhà máy Nature Made bán hơn 4 triệu lon/hộp/gói của 26 loại sản phẩm giả, thu về hơn 417 tỷ đồng . Từ số hàng này, hệ thống Z Holding tiếp tục kinh doanh và thu về hơn 2.436 tỷ đồng .

Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Phạm Duy Tân đã phạm tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm". Quá trình điều tra, bị can này thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và được đánh giá chỉ là người làm công ăn lương… nên có thể giảm nhẹ hình phạt.