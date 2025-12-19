Vụ xe cứu thương gặp tai nạn: Tài xế lạm dụng tín hiệu ưu tiên

Trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy tại đường dẫn vào trạm dừng nghỉ km41 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, làm 3 người tử vong trên xe cứu thương, Cục CSGT khẳng định việc sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 0h14 ngày 18/12/2025 tại đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Km41, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, làm 3 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, xe cứu thương liên quan vụ tai nạn mang biển số 51B-512.33, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cường Phúc Thọ (địa chỉ tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Phương tiện này được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an làm việc tại hiện trường.

Cục CSGT cho biết ngày 16/12/2025, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A., bộ phận điều xe của bệnh viện đã phát hành phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân xuất viện, cùng 4 người thân di chuyển từ TP.HCM về phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Trên xe không có bác sĩ, y tá đi cùng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe cứu thương do tài xế Nguyễn Hữu T. (SN 1975, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) điều khiển, bật còi và đèn ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc. Cục CSGT khẳng định việc sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, xe cứu thương chỉ được sử dụng còi, đèn ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, đón bệnh nhân cấp cứu hoặc phục vụ các tình huống y tế khẩn cấp theo quy định, đồng thời phải có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên còn hiệu lực. Trường hợp không làm nhiệm vụ cấp cứu hoặc sử dụng xe sai mục đích, nhưng vẫn bật tín hiệu ưu tiên là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT cũng cho biết thời gian qua, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT đã xử phạt 125 trường hợp xe cứu thương vi phạm quy định về xe ưu tiên.

Hiện Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc siết chặt công tác quản lý, cấp phép đối với xe ưu tiên; kiên quyết xử lý các trường hợp lạm dụng còi, đèn ưu tiên trái quy định, đồng thời thu hồi giấy phép đối với các phương tiện vi phạm.