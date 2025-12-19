Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng được đề nghị giảm án

Sáng 19/12, Viện Kiểm sát (VKS) nêu quan điểm giải quyết đối với đơn kháng cáo của Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này, đơn vị liên quan.

Theo cơ quan tố tụng, 14 bị cáo có kháng án đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn của mỗi người. Các bị cáo cũng có thêm tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo. Đặc biệt, các bị cáo đã bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, với tổng số tiền 120 tỷ đồng .

Trên những cơ sở đó, VKS đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho Nguyễn Duy Hưng từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trước đó, bị cáo Hưng lĩnh 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: Xuân Trung.

Cùng tội này, VKS đề nghị giảm án cho Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù). Một số bị cáo khác cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Đối với 3 bị cáo gồm Nguyễn Chí Cường, Lê Văn Măng và Trịnh Văn Thanh, VKS đề nghị tòa không chấp nhận đơn xin hưởng án treo, nhưng đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm án cho họ 6-9 tháng tù.

Cũng theo VKS, nhiều bị cáo trong vụ án không kháng cáo hoặc đã rút đơn kháng cáo cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng tù, gồm các ông: Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Thạo, Lê Ô Pích, Hoàng Thế Du... Lý do là các bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời hậu quả vụ án cũng được khắc phục triệt để.