Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký ban hành quyết định giao quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh, Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở Tài chính.

Ông Thảnh được giao quyền Giám đốc sở từ ngày 14/11 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Hoàng Vũ Thảnh từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Khi tỉnh này sáp nhập vào TP.HCM từ ngày 1/7, ông Thảnh làm Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (mới).

Trước đó, tại kỳ họp chuyên đề ngày 14/11, HĐND TP.HCM đã bầu ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.