Giám đốc nhân sự công ty hàng tiêu dùng nói về cách ‘chơi với nỗi sợ’

Theo bà Phạm Thị Quý Hiền, những cảm xúc như bất an, hoài nghi hay sợ hãi đôi khi xuất hiện khi con người đứng trước các bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Tại sự kiện ra mắt sách Living Truth ngày 9/6, bà Phạm Thị Quý Hiền, giám đốc nhân sự của Masan Consumer, cho biết bản thân cảm thấy tâm đắc với tư duy “chơi với nỗi sợ” được tác giả Trần Tiến Công đề cập trong tác phẩm.

Bà Phạm Thị Quý Hiền cảm thấy thích thú trước tư duy ‘chơi với nỗi sợ’.

“Tôi thấy ‘chơi với nỗi sợ’ là một góc nhìn rất thú vị về nỗi sợ. Vì chơi là phải vui. Khi chơi với nỗi sợ, mình tìm thấy niềm cảm hứng trong mục tiêu của mình rồi mình hoàn thành mục tiêu lúc nào không hay. Mình sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu khác vì mình cảm thấy vui”, bà Hiền chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Hiền cho rằng những cảm xúc như bất an, hoài nghi hay sợ hãi không hẳn là tín hiệu tiêu cực. Ngược lại, đó có thể là thời điểm để mỗi người nhìn lại mục tiêu dài hạn của bản thân và đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn cho hành trình sự nghiệp.

Tác giả Trần Tiến Công khẳng định nỗi sợ đã giúp ông trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Với ông, đằng sau nỗi sợ luôn ẩn chứa một “bản đồ kho báu” với vô vàn cơ hội. “Trước đây tôi cứ nghĩ đến việc nói chuyện trước đám đông là tay chân run lẩy bẩy. Tôi đã đối diện với nỗi sợ ấy bằng cách tham gia các khóa học, dành 2 năm để luyện tập. Nhờ đó, tôi gặp vợ, gặp cộng sự của mình và trở thành con người hôm nay”, ông nói.

Sách "Living Truth" được đồng thực hiện bởi tác giả Trần Tiến Công và tỷ phú Jack Canfield, người đứng sau bộ sách "Hạt giống tâm hồn". Ảnh: M.C.

Trần Tiến Công cho rằng cảm giác bất an kéo dài cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Tác giả kể rằng trong giai đoạn 2008-2011, ông luôn cảm thấy chưa trọn vẹn dù đang làm công việc có thu nhập cao trong ngành dầu khí. Để lấp đầy khoảng trống này, ông liên tục tham gia các hoạt động giải trí và những cuộc gặp gỡ với bạn bè. Tuy nhiên, chính cảm giác bất an kéo dài đã khiến ông nhìn lại bản thân và dần nhận ra đam mê của mình trong lĩnh vực đào tạo con người.

Bên cạnh nỗi sợ và cảm giác bất an, Living Truth còn đề cập đến những tín hiệu khác như niềm tự hào, trực giác và đức tin. Theo tác giả Trần Tiến Công, đây là những dấu hiệu thường xuất hiện khi con người đứng trước các cột mốc quan trọng của cuộc sống và sự nghiệp.

Living Truth được đồng thực hiện bởi tác giả Trần Tiến Công và tỷ phú Jack Canfield, người đứng sau bộ sách Hạt giống tâm hồn. Nội dung sách xoay quanh những bài học về ý chí, niềm tin và sự bền bỉ trong hành trình theo đuổi mục tiêu cũng như làm sao để sống đúng với giá trị của bản thân.