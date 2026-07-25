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Pháp luật

Giám đốc doanh nghiệp ở TP.HCM lừa đảo, chiếm đoạt 127 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 25/7/2026 15:08 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Viện Kiểm sát xác định Ngô Sĩ Linh - Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 127 tỷ đồng của 269 bị hại.

Ngày 25/7, nguồn tin từ Viện KSND TP.HCM cho biết, nơi đây vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Đồng phạm Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

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Ngô Sĩ Linh (bên phải) và Nguyễn Hoài Nghĩa tại Cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Ngô Sĩ Linh dùng pháp nhân Công ty Nhà Tiến Phát ký hợp đồng thuê nhiều diện tích đất tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Mặc dù biết rõ hầu hết thửa đất không được cấp phép xây dựng dự án, Linh vẫn dựng lên mô hình hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê với cam kết chi trả lợi nhuận vô cùng hấp dẫn lên tới 36%/năm.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, Linh chỉ đạo nhân viên lập sẵn các hợp đồng, chia lợi nhuận đều đặn trong vài tháng đầu rồi ngưng thanh toán và chiếm đoạt tiền góp vốn.

Giúp sức tích cực cho Linh là Nguyễn Hoài Nghĩa. Dù không được bổ nhiệm chính thức chức danh Tổng giám đốc, Nghĩa vẫn tự xưng danh nghĩa này để ký bổ nhiệm hàng loạt nhân sự kinh doanh, trực tiếp kêu gọi đầu tư và đút túi hơn 7,2 tỷ đồng tiền hoa hồng, chi phí hưởng lợi.

Thống kê xác định, Linh và Nghĩa đã thông qua 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh để chiếm đoạt hơn 127,2 tỷ đồng của 269 bị hại. Đáng chú ý, khi bị nhà đầu tư tố cáo đến cơ quan công an, Ngô Sĩ Linh đã tìm cách "chạy án".

Nghe Nguyễn Thế Tài tung tin có mối quan hệ với lãnh đạo ngành công an, Linh đã vay mượn rồi chuyển cho Tài tổng cộng 3,03 tỷ đồng để nhờ giải quyết không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Tài đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

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https://tienphong.vn/giam-doc-mot-doanh-nghiep-o-tphcm-lua-dao-chiem-doat-127-ty-dong-post1862445.tpo

Tân Châu/Tiền Phong

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