Tài xế xe đầu kéo liều lĩnh 'thông chốt', CSGT truy đuổi 130 km

Tài xế Bùi Văn Bảo không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, lái xe đầu kéo lao qua các chốt kiểm soát, bỏ chạy 130 km.

Cơ quan công an làm việc với Bùi Văn Bảo. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Bùi Văn Bảo (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) để điều tra làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, rạng sáng 18/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 21H-107.05 kéo theo sơmi rơmoóc không gắn biển số, có dấu hiệu thay đổi kích thước thành thùng xe nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe và triển khai các tổ công tác trên tuyến phối hợp đón dừng, nhưng tài xế vẫn cố tình lái xe lao qua các chốt kiểm soát, làm hư hỏng các lô phản quang rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) triển khai các biện pháp truy đuổi, đón dừng phương tiện.

Sau khoảng 130 km, lực lượng công an kiểm soát được phương tiện tại khu vực IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Quá trình làm việc, CSGT xác định tài xế là Bùi Văn Bảo. Bảo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn lái xe đầu kéo, chiếc xe cơi nới thành thùng, cố tình thông chốt kiểm soát và bỏ chạy trên quãng đường dài.

Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp an toàn của lực lượng thi hành công vụ và người tham gia giao thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý hành vi phạm tội của tài xế.