Giám đốc 26 tuổi có trình độ cao tham gia lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng lừa đảo kỳ nghỉ có độ tuổi 20-40, đặc biệt có người mới 26 tuổi làm giám đốc công ty.

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, trong đó, có 34 bị can là các chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc các công ty.

"Trong nhóm đối tượng lừa đảo có độ tuổi 20-40, nhiều giám đốc, CEO có trình độ cao. Có giám đốc còn rất trẻ sinh năm 2000. Quá trình điều tra xác định, trong số 27 công ty liên quan, có những đối tượng đang làm việc từ công ty này, xin nghỉ chuyển sang công ty khác tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, hoặc 1 số đối tượng đóng cửa công ty này nhưng tiếp tục mở công ty khác và dùng thủ đoạn tương tự để thực hiện", Thượng tá Đỗ Thế Thắng thông tin.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, năm 2023-2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Trong đó, những kẻ cầm đầu phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể như người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 ôtô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng , hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng .

Từ 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Danh sách 27 công ty Công ty TNHH Golden Vacation (tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội). Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội). Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare). Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội). Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội). Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội). Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Công ty Cổ phần New Era Group (số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội). Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest). Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội). Công ty TNHH Dream Trips (tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội). Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội). Công ty cổ phần Vega Holidays (tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội). Công ty TNHH Jungle Journey Travel (B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội). Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội). Công ty TNHH Holidays Việt Nam (tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội). Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội). Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội). Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội). Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội). Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội). Công ty CP Hoàng Kim Card (tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội). Công ty CP Global Travel Tour (tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội). Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội). Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).