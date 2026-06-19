11 'tập đoàn' lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng

Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng.

Sáng 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM tổ chức công bố thông tin về kết quả đấu tranh triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cung cấp thông tin vụ án.

Đồng loạt ra quân, bóc gỡ 11 "tập đoàn" lừa đảo

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo đấu tranh xử lý số đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Các phòng nghiệp vụ (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp Cục CSHS Bộ Công an, Công an cấp xã tổ chức rà soát, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ để nhận diện các tổ chức tội phạm núp bóng doanh nghiệp thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hoạt động mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố.

Qua công tác rà soát địa bàn, nắm tình hình cũng như từ nguồn đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6, Công an Thành phố đã đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ và nhu cầu chuyển nhượng các gói du lịch để sinh lời của người dân.

"Mồi nhử" tinh vi và kịch bản thao túng tâm lý khách hàng

Quá trình điều tra cho thấy 11 công ty đều mời chào, đăng thông tin cung cấp các gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích, lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ nhưng thực tế các gói du lịch, lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực và các công ty không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng.

Các đối tượng thuê địa điểm kinh doanh tại các văn phòng, cao ốc, nhà ở nguyên căn bề thế, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại để xây dựng niềm tin với khách hàng. Nhân sự tại công ty có sự phân công chặt chẽ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng bộ phận; xây dựng bộ máy nhân sự bài bản gồm ban giám đốc, quản lý, pháp lý, bộ phận gọi điện tìm kiếm khách hàng, nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng...

Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tìm kiếm bị hại, các đối tượng thu thập, mua trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ; đồng thời khai thác, mua dữ liệu người dùng trên mạng xã hội, khách hàng bọn chúng nhắm tới tập trung vào nhóm người trung niên, người cao tuổi có điều kiện kinh tế hoặc mong muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.

Sau khi có dữ liệu khách hàng, bộ phận gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng (với số lượng lớn) liên tục gọi điện mời khách đến công ty để được nhận kỳ nghỉ, du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các chương trình tri ân khách hàng. Thực chất, đây chỉ là “mồi nhử” nhằm đưa khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp để tham gia các buổi tư vấn, giới thiệu sản phẩm.

Khi khách hàng đến công ty, nhân viên kinh doanh đưa ra yêu cầu phải nghe tư vấn 2 tiếng để được tặng các vật phẩm như áo mưa, dù, quạt… Quá trình tư vấn, các đối tượng giới thiệu 4-6 gói kỳ nghỉ của công ty với giá 30-420 triệu đồng để khách hàng lựa chọn.

Đồng thời, các đối tượng sẽ nêu lợi ích khi ký kết hợp đồng như: trong thời gian 3 tháng sẽ lời gấp đôi số tiền khách hàng đã đóng; tuỳ thời gian khách hàng ký kết hợp đồng, lợi nhuận có thể tăng gấp 4 lần số tiền đã đóng; trong 1 năm được hưởng lãi suất 8-10% trên giá trị hợp đồng; cam kết thu mua lại hợp đồng với giá cao hoặc hỗ trợ sang nhượng lại hợp đồng; hứa hẹn hỗ trợ sang nhượng các hợp đồng du lịch của khách hàng đang sở hữu tại các doanh nghiệp khác để dẫn dụ khách hàng.

Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ký kết hợp đồng được soạn thảo sẵn với các điều khoản bất lợi cho khách hàng, đồng thời liên tục hối thúc khách hàng ký kết hợp đồng. Trường hợp khách hàng không đủ tiền được công ty hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn để tiếp tục nộp tiền cho doanh nghiệp.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khi nhận thấy công ty không thực hiện đúng các tour du lịch như đã cam kết thì khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc khi người mua có nhu cầu sang nhượng hợp đồng; lúc này, nhân viên công ty tìm mọi cách thuyết phục, khách hàng, đưa ra các tiện ích kèm theo các loại phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân, phí thường niên hoặc các khoản phí phát sinh khác để khách hàng tiếp tục đóng tiền và tin tưởng rằng sẽ được thanh lý, sang nhượng hợp đồng và sinh lợi như đã cam kết ban đầu.

Thực tế, nhân viên tiếp tục đưa khách hàng ký mua hợp đồng khác nhưng bản thân khách hàng không biết đã ký kết hợp đồng đó trên cơ sở các loại phí phải đóng; đa số khách hàng lớn tuổi không xem các nội dung trong hợp đồng, có trường hợp khách hàng không được đọc các nội dung trong hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng mới, khách hàng chưa nhận được hợp đồng chính thức và được các nhân viên hẹn lại với lý do giám đốc không có mặt ở công ty, sau 15-30 ngày sau khách hàng mới được nhận hợp đồng, có trường hợp khách hàng không được giữ hợp đồng, chỉ đến khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại công ty đưa ra nội dung hợp đồng mới ký để chối bỏ trách nhiệm với khách hàng.

Với phương thức trên, một số khách hàng bị dẫn dắt với các lời hứa hẹn sinh lợi có thể ký cả chục hợp đồng mà mục đích mong muốn được thanh lý hợp đồng, lấy lại số tiền đã chuyển cho công ty.

Khởi tố gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng

Qua đấu tranh, Công an TP.HCM xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả ban đầu xác định các công ty đã ký kết.

Qua khám xét, Công an thu giữ 5.563 hợp đồng, các đối tượng chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng ; sơ bộ ban đầu, làm việc với 306 bị hại là khách hàng, ghi nhận khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 8,5 tỷ đồng /42 hợp đồng, khách hàng bị chiếm đoạt ít nhất là 30 triệu đồng/1 hợp đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan; đồng thời rà soát, xác minh số lượng bị hại, truy xét dòng tiền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần “không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội”.