Khởi tố hơn 30 chủ tịch, giám đốc và phó giám đốc trong vụ án hợp đồng kỳ nghỉ

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 187 bị can trong một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Từ 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015).

Tại Hội nghị, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết có 34 bị can là chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc của các công ty.

Công an lấy lời khai của đối tượng liên quan. Ảnh: CAHN.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 ôtô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng , hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT CATP ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 1.600 tỷ đồng .

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.