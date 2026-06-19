Phát hiện 23 người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo trong căn hộ chung cư

Ẩn mình trong các căn hộ chung cư tại Bắc Ninh, 23 người nước ngoài đã thiết lập hệ thống máy tính, điện thoại để vận hành các chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền ảo, chứng khoán.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 12/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an các phường Kinh Bắc, Võ Cường đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm lưu trú trên địa bàn.

Công an kiểm tra căn nhà phường Võ Cường (nơi các đối tượng lưu trú).

Tại các căn nhà thuộc khu HUD Trầu Cau và các căn hộ chung cư Cát Tường New, lực lượng chức năng phát hiện 23 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Malaysia đang cư trú. Tang vật thu giữ gồm 31 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và 48 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Quá trình đấu tranh cho thấy các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nhưng hoạt động không đúng mục đích đã đăng ký. Bằng việc sử dụng ứng dụng HelloGPT, các đối tượng đăng nhập đồng thời nhiều tài khoản Telegram, WhatsApp để tạo lập các hội nhóm đầu tư tài chính.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này thường mời gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán USDT và tiền ảo trên các sàn giao dịch không chính thống. Sau khi nạn nhân nạp tiền, các đối tượng sử dụng thủ đoạn can thiệp kỹ thuật, thao túng kết quả giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng người Trung Quốc.

Một nhóm đối tượng khác sử dụng phương thức kêu gọi người khác tham gia làm nhiệm vụ mua hàng trên sàn bán hàng online để nhận hoa hồng. Nạn nhân sẽ được liên tiếp giao các nhiệm vụ mua bán hàng với giá trị sản phẩm tăng dần, khi đến một nhiệm vụ nhất định với số tiền lớn, đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một số đối tượng được chỉ đạo sang Việt Nam để chuẩn bị điều kiện tổ chức, lôi kéo người tham gia cá cược bóng đá trực tuyến trong dịp World Cup 2026. Hiện vụ việc được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an Lào Cai, Phú Thọ, TP.HCM đã liên tiếp phát hiện hàng trăm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam rồi thuê phòng tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn để lập "bản doanh", lắp đặt các thiết bị phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.