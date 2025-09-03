Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giám đốc ĐHQG TP.HCM Vũ Hải Quân làm Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN

  • Thứ tư, 3/9/2025 16:50 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1887 về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ năm 2001 đến 2005, ông Vũ Hải Quân làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Tổng hợp Trento, Italy và đạt học vị tiến sĩ.

Sau đó, ông Quân tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Leuven, Bỉ.

Tháng 2/2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng postdoc ở Đại học Tổng hợp Leuven.

Trở về nước năm 2007, ông Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ như: Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC và trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM); Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tháng 1/2021, ông Vũ Hải Quân được Thủ tướng bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

