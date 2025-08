Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thời tiết ngày 6/8: Bắc Bộ có mưa giải nhiệt sau những ngày oi bức

Thời tiết ngày mai 6/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.