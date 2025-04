Giám đốc công an thông tin vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn

Xung quanh vụ ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn giao thông, thời gian qua có những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng chính thức thông tin về việc này.

Đại tá Trương Minh Đương (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) có văn bản trả lời báo VietNamNet liên quan đến vụ ông Đoàn Văn Báu (SN 1977, cựu Thượng tá Công an, chuyên gia tâm lý học, ngụ ở TP Thủ Đức, TP.HCM) gây tai nạn giao thông trên địa bàn gần 1,5 năm trước.

Như VietNamNet đã thông tin, cuối tháng 12/2023, ông Đoàn Văn Báu điều khiển xe tải gây tai nạn giao thông ở đường Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vụ tai nạn khiến cô giáo Trần Thị Trí (SN 1984, ngụ ở địa phương, là giáo viên mầm non) bị phẫu thuật cắt cụt 1/3 đùi phải. Tỷ lệ thương tổn cơ thể tại thời điểm giám định là 66%.

Hiện trường ông Đoàn Văn Báu gây tai nạn cho cô giáo Trần Thị Trí. Ảnh: Phi Long.

Ông Báu đã hỗ trợ, bồi thường cho cô giáo Trí. Tháng 8/2024, TAND TP Bảo Lộc đã đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Báu về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, bằng hình thức phạt tiền là 50 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan chức năng điều tra hiện trường. Ảnh: Phi Long.

Tuy nhiên, gần đây, có một số trang Facebook khơi gợi lại vụ việc, đưa thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến những người liên quan cũng như cán bộ điều tra.

Đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng chính thức khẳng định, sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra tại TP Bảo Lộc liên quan đến ông Đoàn Văn Báu, công an các đơn vị, các địa phương có liên quan đã thường xuyên báo cáo tình hình vụ việc để lãnh đạo công an tỉnh nắm, chỉ đạo và giải quyết.

Cô giáo Trần Thị Trí khẳng định, ông Đoàn Văn Báu là người có trách nhiệm. Người phụ nữ này không khiếu nại hay nhờ ai lật lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Xuân Ngọc.

"Trong điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông trên, xét thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT thuộc tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị truy tố theo quy định pháp luật. Tất cả các hoạt động đều có sự kiểm sát của Viện kiểm sát có thẩm quyền. Vụ án đã được toà án có thẩm quyền đưa ra xét xử, không xảy ra khiếu nại, tố cáo gì về giải quyết vụ án và thi hành bản án”, văn bản của Công an tỉnh Lâm Đồng nói rõ.

Trao đổi với PV VietNamNet, cô giáo Trần Thị Trí cũng khẳng định, sau tai nạn giao thông, ông Báu đã bồi thường, hỗ trợ cho gia đình. Cô giáo cũng có đơn bãi nại và khi ra toà có trình bày, xin giảm nhẹ cho ông Đoàn Văn Báu.

Vợ chồng cô giáo Trí nói thêm, ông Báu là người có trách nhiệm. Hai bên hiện vẫn liên lạc, vui vẻ với nhau. Người phụ nữ này không kêu oan hay nhờ ai gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để lật lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, không chỉ vụ việc có liên quan đến ông Đoàn Văn Báu mà có những vụ việc khác trên địa bàn, khi mạng xã hội đề cập, công an tỉnh cũng phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. Đối với các thông tin thất thiệt, bịa đặt, tin giả, sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, mời lên làm việc, xử lý. Công an tỉnh cũng làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, tiến hành bóc gỡ, vô hiệu hoá các tài khoản, trang, kênh, hội, nhóm, tin bài viết trên không gian mạng có nội dung xấu, độc, sai sự thật…, đồng thời tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.