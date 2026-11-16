Giải thể thao điện tử FanG Campus 2026 khép lại với dấu ấn đậm nét

Từ vòng loại trên toàn quốc đến chung kết tại Hà Nội, Giải đấu thể thao điện tử thế hệ số toàn quốc 2026 (FanG Campus 2026) kết thúc thành công với những màn tranh tài đáng nhớ.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Liên Quân Mobile) và Trường Đại học Văn Hiến (VALORANT) giành ngôi vô địch, đánh dấu cái kết trọn vẹn của hành trình.

2 trận chung kết kịch tính

FanG Campus là giải đấu thể thao điện tử được tổ chức bởi FPT Play với mục tiêu xây dựng môi trường thi đấu, giao lưu và kết nối cộng đồng người chơi. Giải đấu có sự đồng hành của Cục An ninh mạng - Bộ Công an và Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm góp phần phát triển phong trào eSports tại Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, lành mạnh và bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về an toàn thông tin, an ninh mạng.

Sau hành trình thi đấu sôi nổi giữa 64 đội tuyển đến từ 32 trường đại học, cao đẳng, 4 cái tên xuất sắc đã quy tụ tại chung kết toàn quốc diễn ra trong hai ngày 14/11-15/11 tại Đại học Phenikaa. Đây là màn đối đầu được mong đợi nhất mùa giải.

Giải đấu thể thao điện tử thế hệ số toàn quốc 2026 chính thức khép lại.

Trải qua hành trình cạnh tranh xuyên suốt từ cấp độ địa phương đến sân chơi toàn quốc, các thí sinh xuất sắc giành được tổng giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, bao gồm 60 triệu đồng tiền mặt và 240 triệu đồng quà tặng, hiện vật. FanG Campus 2026 ghi nhận và khích lệ nỗ lực thi đấu của các đội tuyển, đồng thời tạo thêm động lực để bạn trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê.

Ở bộ môn Liên Quân Mobile, cuộc đối đầu giữa Đại học Phenikaa và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn mang đến pha giao tranh mãn nhãn. Tình huống phối hợp đồng đội, kiểm soát mục tiêu và giao tranh quyết liệt diễn ra liên tục. Sau màn tranh tài cảm xúc, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn giành chiến thắng, chính thức trở thành nhà vô địch Liên Quân Mobile của FanG Campus 2026.

Trong khi đó, trận chung kết VALORANT giữa Đại học Phenikaa và Trường Đại học Văn Hiến trở thành cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Bên cạnh khả năng phối hợp chiến thuật, pha xử lý và tỏa sáng cá nhân ở thời điểm quyết định tạo nên sức hấp dẫn cho trận đấu. Với bản lĩnh và sự tập trung trong thời khắc then chốt, Trường Đại học Văn Hiến vượt qua đối thủ để giành chức vô địch.

Nhà vô địch bộ môn VALORANT tại chung kết toàn quốc FanG Campus 2026.

Xuyên suốt giải đấu và buổi offline chung kết ghi nhận 1.500 lượt người tham dự trực tiếp, đồng thời đạt hàng triệu lượt xem và tương tác, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với sân chơi thể thao điện tử có quy mô toàn quốc.

Ông Kim Cang, Giám đốc Ban Dự án eSports, FPT Play chia sẻ: “FanG Campus 2026 là dấu mốc đáng nhớ khi FPT Play lần đầu tiên triển khai một giải đấu thể thao điện tử có quy mô toàn quốc, kết nối các đội tuyển và cộng đồng yêu thích eSports trên nhiều tỉnh, thành”.

Lan tỏa kỹ năng an toàn, an ninh mạng

Song song với hoạt động thi đấu, FanG Campus 2026 triển khai chuỗi hội thảo chuyên đề về an toàn, an ninh mạng nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên, kết nối cộng đồng eSports theo hướng thiết thực và bền vững hơn. Hoạt động diễn ra tại FPT Polytechnic Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (Hutech), Greenwich Việt Nam, Đại học Phenikaa và FPT Polytechnic Đà Nẵng.

Đồng hành với chuỗi hội thảo, Trung tá Đinh Quang Vũ, Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và Đại úy Trần Đức Mạnh, chuyên viên Trung tâm huấn luyện thuộc Cục An ninh mạng (Bộ Công an) trực tiếp minh họa cách thức chiêu trò lừa đảo được xây dựng và vận hành, lý giải nguyên nhân thủ đoạn này có thể đánh lừa cả người trẻ thường xuyên sử dụng công nghệ, đồng thời hướng dẫn phương pháp phòng tránh và xử lý.

Thông qua buổi hội thảo đã tổ chức, chương trình ghi nhận hàng nghìn bạn trẻ đăng ký tham dự. Chuỗi hoạt động được đón nhận tích cực nhờ nội dung thiết thực, gần gũi với tình huống thường gặp trong môi trường số.

Trung tá Đinh Quang Vũ, Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng, cảnh báo nguy cơ về an toàn thông tin với sinh viên tại Hutech.

Sau buổi hội thảo, Nguyễn Tiến Đạt, sinh viên HUTECH, chia sẻ: “Trước đây, tôi thường nghĩ chiêu trò lừa đảo trên mạng khá dễ nhận biết và né tránh. Nhưng khi được diễn giả trực tiếp phân tích cách vận hành, tôi mới hiểu vì sao vẫn có nhiều người mắc bẫy. Điều này giúp tôi nâng cao cảnh giác, tăng cường kỹ năng nhận diện, phòng tránh và biết cách cẩn trọng hơn khi sử dụng mạng xã hội, chia sẻ thông tin cá nhân hay nhận đường link lạ. Tôi sẽ chia sẻ lại kỹ năng này cho người thân và bạn bè”.

Hội thảo nhận được sự đón nhận tích cực của Trường Đại học Xây Dựng và sinh viên.

Chung tay phát triển sân chơi eSports và cộng đồng số

Trong lần đầu tiên tổ chức, với ý nghĩa thiết thực, FanG Campus 2026 nhận được sự đồng hành của đông đảo đơn vị đơn hoạt động trong lĩnh vực thể thao điện tử, trong đó có VNGGames và Garena, giúp kết nối giải đấu với cộng đồng người chơi của hai tựa game. Giải đấu cũng nhận được sự ủng hộ từ nhà tài trợ đồng hành như Logitech hay MSI, giúp công tác tổ chức trở nên chuyên nghiệp và tiệm cận giải đấu quốc tế.

Đặc biệt, Samsung Odyssey tham gia giải đấu với vai trò đối tác đồng hành chính thức, góp phần nâng cao trải nghiệm thi đấu và giải trí cho các đội tuyển. Toàn bộ màn hình thi đấu tại sự kiện chung kết miền và chung kết toàn quốc dành cho bộ môn VALORANT được sử dụng màn hình Samsung, mang đến trải nghiệm hiển thị chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của môi trường thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Màn hình Samsung được sử dụng tại sự kiện chung kết miền và chung kết toàn quốc bộ môn VALORANT.

Bà Huyền My, Giám đốc Ngành hàng Điện tử tiêu dùng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng khi đồng hành cùng FanG Campus 2026, chứng kiến cộng đồng gaming hội tụ tại sân chơi giàu tính cạnh tranh và cảm xúc. Chúng tôi cũng vui mừng khi màn hình chơi game Samsung Odyssey hỗ trợ các tuyển thủ thể hiện phong độ tốt nhất trong những trận đấu quan trọng, đồng thời kỳ vọng tiếp tục chứng kiến sự phát triển và hưởng ứng ngày càng lớn của cộng đồng đối với sân chơi thể thao điện tử như FanG Campus”.

Thông qua mùa giải đầu tiên, FPT Play kỳ vọng tiếp tục phát triển hoạt động kết nối eSports gắn với giá trị cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao điện tử lành mạnh, đồng thời lan tỏa nhận thức về an toàn thông tin, văn hóa ứng xử và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia không gian mạng.