Những đoạn video ghi lại cảnh phun sương làm mát từ nóc các tòa chung cư giữa ngày hè nắng như đổ lửa tại Trung Quốc đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong nhiều thập kỷ, điều hòa không khí vẫn là giải pháp phổ biến để ứng phó với mùa hè ngày càng khắc nghiệt tại các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, Trung Quốc đang thử nghiệm những phương thức mới nhằm hạ nhiệt cho các khu chung cư có mật độ dân cư cao, và một trong số đó đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng trực tuyến.

'Phun sương trên mái': Giải pháp hạ nhiệt gây sốt của Trung Quốc Không dùng thêm điều hòa, nhiều chung cư ở Trung Quốc đang được làm mát bằng hệ thống phun sương trên mái. Công nghệ được cho có thể hạ nhiệt tới 8°C đang gây sốt trên mạng xã hội, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế.

Được gọi là “phun sương trên mái”, hệ thống làm mát này đã được triển khai tại thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Nhiều tòa chung cư cao tầng được lắp đặt hệ thống phun sương áp lực cao trên mái, tạo ra các hạt nước siêu nhỏ khuếch tán vào không khí. Theo giới thiệu, giải pháp này có thể giúp giảm nhiệt độ khu vực xung quanh tòa nhà tới khoảng 8 độ C.

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý làm mát bằng bay hơi. Các đầu phun áp lực cao tạo ra những hạt nước có kích thước cực nhỏ. Khi bốc hơi, chúng hấp thụ nhiệt từ không khí xung quanh, qua đó làm giảm nhiệt độ môi trường. Cơ chế này tương tự quá trình mồ hôi bay hơi giúp cơ thể con người tản nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Điều đáng chú ý là hệ thống chỉ phát huy hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời ở mức rất cao. Khi đó, các hạt nước sẽ bốc hơi ngay khi tiếp xúc với không khí nóng, thay vì rơi xuống mặt đất như mưa và gây bất tiện cho người đi đường.

Sau khi xuất hiện trên Reddit và Instagram, công nghệ làm mát này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Không ít người đặt câu hỏi vì sao giải pháp này chưa được ứng dụng rộng rãi hơn, nhất là trong bối cảnh châu Âu và Bắc Mỹ đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt.

Đó là một băn khoăn có cơ sở, nhưng cũng kéo theo không ít hoài nghi.

Dù mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng và có thể tạo cảm giác mát mẻ, hiệu quả thực tế cũng như tính kinh tế của hệ thống vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ. Chẳng hạn, cần bao nhiêu nước để làm mát trên quy mô lớn? Các đầu phun có bị tắc do cặn khoáng sau thời gian dài vận hành hay không? Và quan trọng hơn, nhiệt độ bên trong các tòa nhà có giảm đáng kể nhờ hệ thống này hay không?

Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Tuy vậy, theo một số nguồn tin, Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống phun sương trên mái tại nhiều thành phố, cho thấy giải pháp này nhiều khả năng đã mang lại những kết quả nhất định và đang tiếp tục được đánh giá trong thực tế.