Giải oan cho Barron Trump

Eric Trump phủ nhận tin đồn em trai út, Barron Trump, nói lời thất lễ với ông Joe Biden trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của cha họ vào đầu năm. Theo nam doanh nhân, Barron không phải kiểu người thích gây sự.

Khi tham gia chương trình The Megyn Kelly Show vào ngày 14/11, Eric Trump, con trai thứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề cập đến khoảnh khắc gây bão giữa em trai Barron Trump và cựu Tổng thống Joe Biden trong lễ nhậm chức vào tháng 1.

“Cô có nhớ cuộc tranh cãi đó không, khi Barron bước đến chỗ Biden và truyền thông mời đủ loại ‘chuyên gia đọc khẩu hình’ phân tích? Họ bảo Barron thốt ra lời chửi thề với Biden. Thế là một buổi tối, tôi gọi cho Barron và hỏi, ‘Này nhóc, nói thật xem, em đã nói gì?’. Nó trả lời điều gì đó lịch sự đến mức tôi còn không chắc là đúng, đại loại như ‘Chúc mừng và chúc ông may mắn’ hoặc gì đó tương tự như vậy. Một câu thể hiện sự tôn trọng”, nam doanh nhân tiết lộ.

Eric Trump giải oan cho em trai út trước nghi vấn hỗn láo với ông Joe Biden.

Eric cho biết từng kể về khoảnh khắc đó với người dẫn podcast kiêm doanh nhân Patrick Bet-David. Anh nhấn mạnh em trai út không phải kiểu người thích gây hấn.

“Thằng bé không có máu đó trong người. Nó là cậu bé tốt. Nó có thể nghĩ thế. Tôi chắc chắn là nó nghĩ trong đầu, nhưng quá lịch sự để nói thẳng ra như vậy. Barron là đứa trẻ rất ngoan”, Eric chốt lại.

Trước đó, tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào ngày 20/1, Barron được nhìn thấy bắt tay với ông Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trước khi rời Điện Capitol.

Đoạn video ghi lại cuộc trao đổi ngắn giữa cậu út nhà Trump với cựu tổng thống sinh năm 1942 trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trong video, Barron được nhìn thấy bắt tay ông Biden trước khi cúi xuống và dường như thì thầm điều gì đó vào tai chính trị gia. Ban đầu, ông Biden tươi cười thân thiện. Tuy nhiên, sau khi Barron rời đi, ông đổi sang biểu cảm nghiêm nghị.

Khoảnh khắc đó làm dấy lên cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Ai cũng thắc mắc Barron Trump đã nói gì với ông Biden. Nhiều người nghi ngờ nội dung thông điệp không mấy tốt đẹp, nhất là trong hoàn cảnh ông Trump vừa có bài phát biểu đầy tính công kích, nhắm thẳng vào chính quyền Biden.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng nghĩ xấu cho Barron. Không ít cư dân mạng khen Barron có cách hành xử lịch sự, tôn trọng dành cho ông Biden và bà Harris. Truyền thông gọi đó là “cử chỉ hòa bình”.

Vào thời điểm đó, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James tuyên bố với Daily Mail sự thật không kịch tính như nhiều người tưởng tượng.

“Barron tự tin và duyên dáng khi cúi xuống bắt tay và trao đổi vài lời với ông Biden. Mặc dù khuôn mặt của ông Biden có vẻ buồn bã như thể Barron vừa truyền tải một thông điệp hoặc lời đe dọa đen tối nào đó, nhưng sự thật lại không quá kịch tính. Barron dường như đang nghiêng người chào bà Kamala, còn biểu cảm của ông Biden cho thấy ông kết thúc nghi thức chào hỏi với con trai của ông Trump”, bà James phân tích.

Chuyên gia cho rằng hiểu lầm của cộng đồng mạng có thể xuất phát từ thái độ tự tin như “ngôi sao nhạc rock” trước tiếng reo hò và hô vang tên mình của đám đông. Mọi người có thể nghĩ nam sinh Gen Z ngạo mạn và buông lời thách thức người thua cuộc trước cha mình.

Nhà tư vấn truyền thông Anh đánh giá cao cách hành xử của Barron. Cậu được ví von như “người dọn dẹp”, cân bằng lại thái độ của cha mẹ với những người mà họ không thích.

“Ông Biden phải hứng chịu bài phát biểu chỉ trích gay gắt từ ông Trump. Barron phần nào giúp xoa dịu điều đó”, nữ chuyên gia nhấn mạnh.