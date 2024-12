Giải MMA của Johnny Trí Nguyễn tìm ra 5 nhà vô địch mới

10 võ sĩ xuất sắc ở 5 hạng cân bước lên sàn đấu để tranh giành các đai vô địch Thần Võ Việt Nam diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trận đấu đầu tiên trong hạng cân Hổ Mang (55 kg) giữa Lê Huy Hoàng (PFC Phú Quốc) và Nguyễn Hoàng Thạch (Võ đường Liên Phong MMA) đã diễn ra đầy căng thẳng.

Mặc dù Lê Huy Hoàng cố gắng cải thiện khả năng phòng thủ sau những đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ, Nguyễn Hoàng Thạch chiếm ưu thế hoàn toàn, áp đảo đối thủ với những cú ra đòn sắc bén. Sau 5 hiệp đấu quyết liệt, chiến thắng thuộc về Nguyễn Hoàng Thạch, mang về chiếc đai vô địch hạng Hổ Mang.

Tiếp theo, ở hạng cân Mãnh Hổ (68 kg), Hà Thế Anh (Raptor MMA) dễ dàng giành chiến thắng khi kết liễu Nguyễn Trung Hải (The Eagle Fight Team) chỉ sau 2 phút thi đấu nhờ một loạt đòn tấn công đẹp mắt, giúp anh bảo vệ đai vô địch. Đây là chiếc đai thứ hai trong sự nghiệp của Hà Thế Anh.

Ở các hạng cân khác, các võ sĩ cũng không kém phần ấn tượng. Bùi Trường Sinh (Võ đường Liên Phong) vượt qua Lưu Đức Mạnh (No.1 Muay Club) ở hạng Kim Kê (57 kg), Mùi Trọng Vinh (No.1 Muay Club) đánh bại Trần Trọng Kim (PFC Phú Quốc) ở hạng Chim Ưng (59 kg), trong khi ở hạng Hắc Báo (63kg), Nguyễn Tiến Long (Raptor MMA) một lần nữa thất bại trước Nguyễn Vũ Phương Hoài (Võ đường Liên Phong), qua đó Phương Hoài tiếp tục duy trì danh hiệu vô địch.

Kết thúc đêm chung kết, GMA Thần Võ Việt Nam tìm ra 5 nhà vô địch xứng đáng, gồm Nguyễn Hoàng Thạch (Hắc Báo), Bùi Trường Sinh (Kim Kê), Mùi Trọng Vinh (Chim Ưng), Nguyễn Vũ Phương Hoài (Hắc Báo) và Hà Thế Anh (Mãnh Hổ).

Võ sư Johnny Trí Nguyễn, Tổng đạo diễn của Thần Võ Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các sự kiện GMA trong tương lai. Năm 2025, GMA sẽ mở rộng với các võ sĩ quốc tế, nâng tầm giải đấu, tạo cơ hội cho các võ sĩ Việt Nam so tài với các nhà vô địch thế giới."

Với kế hoạch tổ chức các sự kiện GMA Thần Võ Quốc Tế từ tháng 5 đến 11/2025, giải đấu hứa hẹn là sân chơi để các võ sĩ thể hiện tài năng và nâng cao danh tiếng của võ thuật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

