Giải mã siêu hệ thống Lagoon 680 ha tại Vinhomes Global Gates Hạ Long

Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long được kiến tạo từ nhiều kỷ lục, nổi bật trong đó là hệ thống biển Lagoon rộng đến 680 ha - lớn bậc nhất miền Bắc.

Với “biển hồ giữa phố” quy mô hiếm có này, dự án không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống ven biển, mà còn là minh chứng cho triết lý phát triển bền vững, bồi đắp giá trị di sản theo cách tinh tế.

Kỷ lục không chỉ nằm ở những con số

Anh Minh Đức - kiến trúc sư 38 tuổi đến từ Hà Nội - nhớ cảm giác bất ngờ khi lần đầu thấy bản phối cảnh hệ thống Lagoon tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

“Tôi nghĩ mình đã thấy nhiều dự án lớn, nhưng khi nghe con số 680 ha - gần gấp rưỡi diện tích Hồ Tây - tôi vẫn phải hỏi lại. Khi biết toàn bộ sử dụng nước biển tự nhiên, cát trắng thật từ Cam Ranh chứ không phải vật liệu nhân tạo, tôi mới hiểu vì sao nhiều người gọi đây là kỳ tích”, anh kể.

Hệ thống Lagoon 680 ha tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sử dụng 100% nước biển tự nhiên và cát trắng.

Không dừng ở quy mô, hệ thống Lagoon này đủ lớn để hình thành hệ sinh thái mặt nước hoàn chỉnh - không phải “bể bơi phóng to” hay “hồ cảnh quan trang trí”, mà là thực thể có khả năng tự điều hòa, tự làm sạch và kiến tạo vi khí hậu riêng cho toàn khu vực.

Hồ Tây - biểu tượng mặt nước của Hà Nội - rộng khoảng 500 ha, còn Hồ Hoàn Kiếm chỉ khoảng 12 ha. Trong khi đó, các “biển hồ nhân tạo” tại nhiều dự án bất động sản thường chỉ dao động 5-20 ha. Hệ thống Lagoon tại Vinhomes Global Gate Hạ Long vượt xa tất cả con số này.

Đáng chú ý, toàn bộ khu vực sử dụng 100% nước biển tự nhiên. Với tổng chiều dài đường bờ lên đến 212 km - thậm chí dài hơn bờ biển tự nhiên của nhiều tỉnh, thành - mỗi phân khu trong đại đô thị 6.220 ha đều có thể sở hữu “bãi biển riêng”, không cần chia sẻ hay chen chúc.

Đây là một phần trong tổng thể 2.500 ha cây xanh và mặt nước mà dự án cam kết phát triển - quy mô hiếm thấy ngay cả ở các đô thị sinh thái hàng đầu thế giới.

Từ góc nhìn chuyên môn, anh Minh Đức nhận định: “Lagoon không chỉ là tiện ích thẩm mỹ, mà còn là ‘lá phổi khổng lồ’, hoạt động như hệ điều hòa tự nhiên, giúp hạ nhiệt vào mùa hè, cân bằng độ ẩm vào mùa khô, đồng thời cải thiện chất lượng không khí. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với cư dân đô thị lớn như Hà Nội, nơi tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài nhiều năm”.

Đặc quyền sống bên “biển trong phố”

Là nhà đầu tư đang sinh sống tại Hà Nội, chị Lan Anh (42 tuổi) cho biết lý do quan tâm đến dự án không chỉ nằm ở yếu tố tài chính, mà còn ở phong cách sống.

Chị chia sẻ: “Tôi mệt mỏi với việc phải tích lũy cả năm chỉ để đi biển một lần. Tại đây, con tôi có thể dạo biển mỗi sáng trước giờ đến trường. Cuối tuần, cả gia đình có thể dã ngoại trên cát trắng mà không cần di chuyển xa hay chen chúc. Đó mới thực sự là sống, chứ không chỉ là trú ngụ”.

Đây cũng chính là chuẩn sống “resort 365 ngày/năm” - nơi nghỉ dưỡng không còn là trải nghiệm ngắn hạn, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Đặc biệt, tại phân khu Seaside K-Village, một biển hồ nước mặn cát trắng riêng biệt rộng 27 ha đang được phát triển, hướng đến trở thành trung tâm giải trí bãi biển sôi động bậc nhất miền Bắc, với các hoạt động như DJ beach party, bar bãi biển và sự kiện âm nhạc quốc tế.

Biển xanh cát trắng ngay trước nhà tạo nên đặc quyền “bãi biển riêng” cho từng phân khu.

Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, hệ thống Lagoon còn đóng vai trò quan trọng trong xu hướng sống “wellness” - tiêu chuẩn sống được giới thượng lưu toàn cầu ưa chuộng. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với môi trường nước, đặc biệt là nước biển, có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và nâng cao sức khỏe tinh thần - những giá trị mà các tiện ích trong nhà khó có thể thay thế hoàn toàn.

Lựa chọn Vinhomes Global Gate Hạ Long, chị Lan Anh tin rằng mình đã tìm thấy chốn an cư lý tưởng. Theo chị, đây là một trong số ít nơi tại miền Bắc có thể dung hòa giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên quy mô lớn, tạo nên giá trị bền vững theo thời gian.

“Tôi muốn con mình lớn lên trong môi trường có thể hít thở không khí biển trong lành, thoải mái vui chơi trên cát trắng mỗi ngày sau giờ học. Đó sẽ là ký ức tuổi thơ vô giá, để sau này, khi trưởng thành, các con vẫn có thể tự hào nói rằng mình đã lớn lên bên biển, cạnh một kỳ quan thế giới,” chị bày tỏ.