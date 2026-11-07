Giải eSports tham vọng lấp đầy SVĐ Mỹ Đình

Khu vực trước sân vận động Mỹ Đình trở thành không gian tổ chức Liên Quân Fest với nhiều hoạt động dành cho cộng đồng game thủ. Nơi đây được thiết kế với những nhân vật quen thuộc trong Liên Quân Mobile. Các mô hình và hạng mục trang trí xuất hiện dọc không gian phía trước sân vận động. Đây là lần đầu một giải đấu thể thao điện tử được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, vốn chủ yếu phục vụ các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam hoặc nhạc hội cỡ lớn như concert BigBang, BlackPink hay Anh Trai Say Hi.

Đông đảo bạn trẻ xếp hàng dài tại khu vực bên ngoài sự kiện. Nhiều người mang theo vật phẩm và túi quà mang nhận diện giải đấu trong lúc chờ đến lượt vào khu trải nghiệm. Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến có sự tham gia của hơn 25.000 khán giả đến cổ vũ trực tiếp cho các đội tuyển thi đấu. Màn đối đầu chính là 2 cặp đấu chung kết, Saigon Phantom gặp Boom Gaming. Đội thắng sẽ tái đầu FPT Polytechnic để lấy cúp vô địch.

Khách tham dự di chuyển qua hệ thống hàng rào phân luồng và các quầy kiểm soát vé. Nhân viên hỗ trợ kiểm tra thông tin trước khi người tham dự bước vào không gian sự kiện.

Một khu trưng bày giới thiệu các đội tuyển từng giành chức vô địch tại những giải đấu Liên Quân Mobile. Bên cạnh đó là dãy trưng bày Gươm và Khiên Danh Vọng, biểu tượng vô địch của giải đấu Đấu Trường Danh Vọng trong Liên Quân Mobile. Trong 10 năm lịch sử giải đấu nhưng thực tế chỉ hai tổ chức có danh hiệu là Saigon Phantom và Team Flash (hiện là FPTxFlash).

Khu vực Bản sắc Việt Nam giới thiệu các nhân vật và trang phục trong game thông qua mô hình trưng bày. Thiết kế sử dụng họa tiết truyền thống cùng những hình ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian. Liên Quân Mobile vốn có chung nền tảng với HOK (Vương Giả Vinh Diệu) nhưng có hoạt động phát hành và thể thao điện tử tách biệt. Hiện có 3 khu vực chính của trò chơi gồm Việt Nam, Thái Lan và Đài Bắc (Trung Quốc). Không phổ biến toàn cầu, các giải đấu của bộ môn này vẫn thu hút được lượng lớn khán giả trong nước theo dõi.

Nhiều mô hình lấy cảm hứng từ tướng, quái và rồng trong Liên Quân Mobile được bố trí tại khu vực ngoài trời. Những tác phẩm có kích thước lớn trở thành địa điểm chụp ảnh của khách tham dự. Nhân kỷ niệm 10 năm trò chơi, nhà phát hành tổ chức lễ hội như cách tri ân người chơi. Garena cũng biết cách thương mại hóa hoạt động thể thao điện tử bằng nhiều hợp đồng tài trợ và hình thức bán vé trải nghiệm thay vì mở cửa miễn phí.

Tuy nhiên, các diễn biến tại giải đấu phần nào làm khó ban tổ chức giải đấu. FPTxFlash, đương kim vô địch, đồng thời là đội có đông người hâm mộ nhất, đã bị loại từ sớm. Điều này phần nào khiến sức hút ở những trận đấu cuối cùng giảm xuống với fan của tổ chức eSports này. Trước giờ diễn ra sự kiện chính, một trận mưa lớn trên sân Mỹ Đình cũng ảnh hưởng đến không khí cổ động ngoài trời.

Ngoài chung kết giải đấu Đấu Trường Danh Vọng, một đại nhạc hội tại cùng địa điểm sẽ diễn ra vào ngày 8/11, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

NVIDIA từng được cứu bởi cộng đồng game thủ

Ngay cả khi giá cổ phiếu rơi xuống đáy, NVIDIA vẫn xuất xưởng những con chip silicon phức tạp nhất từng được chế tạo. Những con chip này kết hợp sự bùng nổ của internet băng thông rộng tại gia và sự phát triển của máy tính đa phương tiện gia đình đã mở ra điều mà một số nhà phê bình sau này gọi là Thời kỳ Hoàng kim của game PC.

Cuốn sách NVIDIA - Cỗ máy tư duy vĩ đại thuật lại câu chuyện đầy lôi cuốn của Jensen Huang và NVIDIA và cách ông dẫn dắt công ty trở thành một đế chế công nghệ.