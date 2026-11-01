Rời T1, Gumayusi và Zeus có kỳ CKTG tệ nhất sự nghiệp

Lần đầu trong sự nghiệp, Zeus và Gumayusi không thể góp mặt ở tứ kết Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Hai cựu thành viên T1 phải chia tay giải đấu ngay từ vòng Swiss.

Gumayusi và Zeus trong màu áo HLE.

Rạng sáng 1/11, Hanwha Life Esports (HLE) thua Bilibili Gaming (BLG) với tỷ số 0-2 tại lượt trận cuối vòng Swiss của CKTG LMHT 2026. Thất bại khiến đại diện Hàn Quốc khép lại giải đấu với thành tích 2 thắng, 3 thua, không thể góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất. Kết quả này cũng đánh dấu kỳ CKTG tệ nhất trong sự nghiệp của Zeus và Gumayusi. Trước năm 2026, cả hai chưa từng dừng bước trước vòng tứ kết tại giải đấu lớn nhất của LMHT chuyên nghiệp.

Trong đó, Gumayusi sở hữu thành tích ấn tượng xuyên suốt, ngay cả ở những năm không nâng cúp. Xạ thủ sinh năm 2002 từng góp mặt tại 5 kỳ CKTG liên tiếp từ năm 2021 đến 2025. Anh luôn cùng T1 tiến vào ít nhất vòng bán kết.

Tại CKTG 2021, Gumayusi cùng T1 dừng bước ở bán kết sau thất bại 2-3 trước DWG KIA. Một năm sau, đội tuyển Hàn Quốc tiến vào chung kết nhưng thua DRX với cùng tỷ số.

Gumayusi sau đó cùng T1 thiết lập chuỗi 3 chức vô địch thế giới liên tiếp từ năm 2023 đến 2025. Anh còn giành danh hiệu tuyển thủ xuất sắc trận chung kết CKTG 2025, khi T1 đánh bại KT Rolster 3-2.

Như vậy, trước khi gia nhập HLE, thành tích thấp nhất của Gumayusi tại CKTG vẫn là vị trí đồng hạng 3-4. Việc dừng bước ngay từ vòng Swiss năm nay chấm dứt chuỗi 5 lần liên tiếp góp mặt ở ít nhất vòng bán kết của tuyển thủ này.

Zeus cũng sở hữu thành tích tương tự. Tuyển thủ đường trên sinh năm 2004 có lần đầu tham dự CKTG vào năm 2022. Trong 3 mùa giải liên tiếp khoác áo T1, Zeus đều tiến đến trận chung kết, giành một ngôi á quân và 2 chức vô địch.

Sau khi chuyển sang HLE vào cuối năm 2024, Zeus vẫn duy trì thành tích trong nhóm 8 đội mạnh nhất tại CKTG 2025. Khi đó, HLE thua Gen.G 1-3 ở vòng tứ kết.

Thất bại trước BLG năm nay khiến Zeus lần đầu không vượt qua vòng Swiss. Chuỗi 4 kỳ CKTG liên tiếp góp mặt ở ít nhất tứ kết của anh cũng khép lại.

Zeus và Gumayusi từng là hai mảnh ghép quan trọng của đội hình T1 giành 2 chức vô địch thế giới liên tiếp vào năm 2023 và 2024. Sau khi Gumayusi rời T1 cuối năm 2025, bộ đôi tái hợp trong màu áo HLE, cùng Kanavi, Zeka và Delight.

Đội hình này nhanh chóng giành chức vô địch Mid-Season Invitational (MSI) 2026. Trong trận chung kết tháng 7, HLE đánh bại chính BLG với tỷ số 3-2. Thành tích đó giúp họ trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý tại CKTG năm nay.

Tuy nhiên, HLE không duy trì được phong độ tại giải đấu trên đất Mỹ. Đội tuyển thắng Top Esports ở trận ra quân nhưng lần lượt thất bại trước Gen.G và Invictus Gaming. Chiến thắng 2-0 trước G2 Esports ở lượt thứ tư giúp HLE tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Đến trận quyết định, BLG hoàn toàn chiếm ưu thế. Đại diện Trung Quốc thắng cả hai ván đấu, giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết và chấm dứt hành trình của nhà đương kim vô địch MSI.

Trong khi Zeus và Gumayusi phải dừng bước, đội tuyển cũ của cả hai là T1 tiếp tục góp mặt ở tứ kết CKTG 2026. Nhà đương kim vô địch thế giới sẽ gặp Karmine Corp để tranh suất vào bán kết.