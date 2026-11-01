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Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phật thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

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Ứng cử viên hàng đầu cho danh tính Satoshi

  • Chủ nhật, 1/11/2026 08:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Có nhiều người từng bị nghi là cha đẻ Bitcoin, trong đó nổi lên một nhân vật bị đặt nhiều câu hỏi nhất, sau hàng chục năm nghi vấn vẫn quay về với cùng một cái tên: Nick Szabo.

Nhiều manh mối khác cũng đang cho thấy Nick Szabo chính là Satoshi. Mức độ OPSEC (an ninh tác chiến) của Nakamoto cho thấy ông là người có suy nghĩ sâu sắc và có kinh nghiệm né tránh mọi cách thức mà Internet có thể liên kết dữ liệu cá nhân.

"Khả năng không để lại dấu vết của ông ta gần như không ai sánh kịp", Ray Dillinger, một nhà mật mã học cùng Hal Finney đã đánh giá mã nguồn cho Nakamoto trước khi Bitcoin ra mắt, nói với tôi. "Tôi chưa bao giờ gặp ai thực sự có thể duy trì được sự ẩn danh trên Internet, khi họ muốn".

Nick đã suy nghĩ về những điều đó từ 15 năm trước khi Bitcoin xuất hiện. "Theo kinh nghiệm hạn hẹp của tôi trong việc tạo các biệt danh trên Internet, tôi khá phân tâm bởi nhu cầu liên tục phải tránh để lại những dấu vết chỉ đến tên thật của mình", Nick nói với các đồng nghiệp cypherpunk vào năm 1993.

Mọi thứ từ các tệp được chia sẻ đến những lỗi chính tả đặc trưng đều có thể làm bạn lộ tẩy. "Rủi ro từ khắp mọi nơi. Với các công cụ hiện tại, thực tế là chúng ta không thể giữ được các biệt danh hoạt động trong thời gian dài trước một đối thủ đủ quyết tâm, và ngay cả việc bảo mật ở mức tối thiểu cũng đã rất rắc rối rồi".

Khi được hỏi liệu có phải là Satoshi Nakamoto hay không, Nick phủ nhận một cách kiệm lời. Việc sách trắng của Bitcoin không hề ghi nhận ảnh hưởng rõ ràng của Nick - cùng một nhận xét tương phản sau này trên BitcoinTalk, nơi Nakamoto viết: "Bitcoin là một phiên bản hiện thực hóa đề xuất B-money của Wei Dai... trên Cypherpunks... vào năm 1998 và đề xuất Bit Gold của Nick Szabo" - vẫn là điều chưa được giải thích.

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Sau hơn 10 năm, Nick Szabo vẫn là một trong những người bị nghi đứng sau danh tính Satoshi Nakamoto. Ảnh: Jian3.

Ảnh hưởng từ công trình của Nick rõ ràng đến nỗi cypherpunk James Donald, người đầu tiên phản hồi Nakamoto trên Metzdowd vào cuối năm 2008, đã gọi Bitcoin là "đồng bit gold". Hal Finney sau đó đã phản hồi, khi đang thảo luận cách tốt nhất để giải quyết các câu hỏi về Bitcoin có thể là thông qua việc phát hành mã nguồn của nó: "Tôi thấy có một dự án trên Sourceforge được thiết lập cho bit gold, mặc dù nó chưa có mã nguồn nào".

Tại sao Nick chưa bao giờ tự ái vì công trình của mình bị bỏ qua trong phần trích dẫn của sách trắng? Nếu khiêm tốn, tại sao ông không lên tiếng ít nhất là để bênh vực Hal và nói: "Thật lạ là RPOW của Hal không được trích dẫn trong sách trắng?". Ông chưa bao giờ nói: "Tôi ước gì mình có thể nhận công, nhưng kỹ năng C++ của tôi thậm chí còn không bằng một góc của Satoshi".

Ông cũng chưa bao giờ nói: "Tôi hiểu tại sao mọi người nghĩ tôi là Satoshi, nhưng hãy dẹp bỏ tin đồn này đi: vị sếp tôi làm việc cùng vào năm 2008-2009, và bạn gái tôi cả hai đều có thể xác nhận tôi đã làm việc 12 tiếng một ngày cho một việc khác, và khi Nakamoto thành công với điều mà tôi đã cố gắng làm trong nhiều năm, tôi đã suy sụp vì ghen tị".

Nick không có trách nhiệm phải giải thích với bất cứ ai, nhưng sự nghi ngờ bám đuổi ông chính xác vì ông hiếm khi thừa nhận vô số lý do thuyết phục để chứng minh ông có thể là Nakamoto. Điều này khiến mọi người nghĩ rằng hoặc ông chính là Satoshi hoặc chẳng hề bận tâm nếu người ta nghĩ là như vậy.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

người tạo ra Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Nick Szabo cha đẻ Bitcoin Satoshi

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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