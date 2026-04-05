Giải cứu nữ du khách Trung Quốc trên Núi Dinh

  • Chủ nhật, 5/4/2026 21:06 (GMT+7)
Một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc bị ngã gãy chân khi đang trekking Núi Dinh đã được lực lượng Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM kịp thời cứu hộ.

Chiều 5/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 23, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng, giải cứu thành công một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc gặp nạn khi leo Núi Dinh (phường Long Hương).

Nu du khach Trung Quoc anh 1

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi rừng.

Trước đó, lúc 12h03 cùng ngày, ngay khi nhận lệnh điều động từ Trung tâm chỉ huy Phòng PC07, đơn vị đã xuất một xe chỉ huy, một xe chữa cháy cùng 9 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Sau 6 phút di chuyển, lực lượng cứu hộ có mặt tại chân núi và tiến hành tiếp cận khu vực xảy ra sự cố.

Do vị trí nạn nhân nằm ở đoạn núi cao, dốc đứng, xe chuyên dụng không thể tiếp cận, các cán bộ chiến sĩ phải mang theo thiết bị hỗ trợ, đi bộ hơn 2 km đường núi để tìm kiếm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nữ du khách bị ngã, gãy chân, không thể tự di chuyển và tinh thần hoảng loạn. Nạn nhân được trấn an, sơ cứu và cố định lên cáng bằng các vật dụng chuyên dụng.

Nu du khach Trung Quoc anh 2

Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương an toàn.

Địa hình hiểm trở khiến công tác đưa nạn nhân xuống núi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng CNCH, đến 13h50, nạn nhân đã được đưa xuống chân núi an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế Bệnh viện Bà Rịa tiếp tục điều trị.

Nữ du khách được xác định là Z.L, tham gia leo núi cùng đoàn gồm 8 người. Sau khi hoàn tất kiểm tra, rà soát hiện trường, đến 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ thu quân, trở về đơn vị, sẵn sàng nhiệm vụ tiếp theo.

Du khách nước ngoài đâm công an rồi bỏ chạy hơn 70 km

Sau va chạm giao thông tại phường Mũi Né ở tỉnh Lâm Đồng, một du khách nước ngoài bất ngờ dùng hung khí tấn công cán bộ công an đang làm nhiệm vụ, rồi lên xe máy bỏ trốn.

13:20 19/3/2026

Du khách nước ngoài điều khiển drone trong khu vực cấm ở Đà Nẵng

Kiểm tra hành chính, ông S.A xuất trình các loại giấy tờ tùy thân nhưng không xuất trình được giấy phép bay của cơ quan chức năng có thẩm quyền, hóa đơn, chứng từ liên quan...

06:40 17/3/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Nguoi dan ong tu vong trong phong tro o Dong Thap hinh anh

    Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

    54 phút trước 13:43 6/4/2026

    0

    Sau khi gọi điện thoại không được, người dân tới phòng trọ tìm kiếm, thấy cửa phòng không khóa vào kiểm tra phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế nằm xấp mặt trên nền nhà.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

