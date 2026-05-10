Giải cứu 7 phụ nữ mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện ở TP.HCM

Lực lượng chức năng tại TP.HCM giải cứu thành công 7 người bị mắc kẹt 20 phút trong thang máy tòa nhà của một thẩm mỹ viện do cúp điện đột ngột.

Lực lượng chức năng tại TP.HCM giải cứu thành công 7 người bị mắc kẹt hơn 20 phút trong thang máy tòa nhà một thẩm mỹ viện do mất điện đột ngột.

Sáng ngày 10/5, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết đơn vị bàn giao 7 nạn nhân cho gia đình và cơ sở thẩm mỹ sau sự cố kẹt thang máy hy hữu.

Cảnh sát PCCCC và CNCH TP.HCM đang cúu hộ các nạn nhân bị kẹt thang máy. Ảnh: CA TP.HCM cung cấp.

Khoảng 10h18 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo có nhóm người đang bị mắc kẹt tại địa chỉ 672A1 đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp. Ngay lập tức, đơn vị khu vực 15 đã điều động một xe chuyên dụng cùng sáu cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng cứu nạn xác định có 7 phụ nữ đang bị kẹt bên trong thang máy của tòa nhà một thẩm mỹ viện. Trong số đó gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên. Do sự cố mất điện đột ngột, chiếc thang máy dừng lại ở vị trí lửng lơ giữa tầng một và tầng hai.

Một chiến sĩ cứu hộ có mặt tại hiện trường chia sẻ: "Không gian bên trong thang máy rất hẹp, lại chứa 7 người cùng lúc khiến lượng oxy giảm nhanh. Các nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu khó thở và hoảng loạn do không thể tiếp cận trực tiếp với bên ngoài".

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nạn nhân cũng như hạn chế hư hại cho cơ sở, đội ngũ cứu hộ đã triển khai phương án kỹ thuật bài bản. Lực lượng chức năng ngắt hoàn toàn nguồn điện nhằm tránh nguy cơ chập cháy hoặc thang máy vận hành bất ngờ gây nguy hiểm.

Sau đó, các chiến sĩ sử dụng thang chuyên dụng để tiếp cận khu vực tầng hai, mở cửa tầng và đưa các nạn nhân ra ngoài theo lối thoát hiểm từ phía trên.

Đến 10h42, sau hơn 20 phút nghẹt thở trong không gian chật hẹp, toàn bộ 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Các nạn nhân nhanh chóng được kiểm tra sức khỏe và bàn giao cho gia đình cùng cơ sở thẩm mỹ viện.

Hiện nguyên nhân dẫn đến sự cố mất điện khiến thang máy bị kẹt tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Qua sự việc này, lực lượng cứu hộ khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là thẩm mỹ viện, cần trang bị hệ thống thông gió dự phòng và phương án xử lý khi xảy ra sự cố kẹt thang máy.