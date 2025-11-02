Giải bóng đá công nhân, viên chức 2025 tìm ra nhà vô địch

Sacombank đăng quang sau loạt sút luân lưu nghẹt thở trước Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, khép lại trận chung kết kịch tính trên sân vận động Đại học Tôn Đức Thắng chiều 2/11.

Sacombank vô địch giải bóng đá công nhân, viên chức 2025. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Trận chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng khi hai đội mạnh nhất giải, Sacombank và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, cống hiến một màn so tài quyết liệt và đầy kịch tính.

Hai hiệp đấu chính chứng kiến thế trận giằng co. Cả hai đội đều có thời điểm nắm ưu thế, tạo ra cơ hội nguy hiểm nhưng đều bất lực trước hàng thủ kín kẽ và sự chắc chắn của hai thủ môn. Tỷ số 0-0 buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh.

Ở loạt “đấu súng”, Sacombank thể hiện bản lĩnh vượt trội. Thủ môn dự bị Nguyễn Mạnh Tiến, người vào sân thay Hầu Văn Hoàng Tuấn ở cuối trận, trở thành người hùng khi cản phá thành công hai cú sút của đối thủ. Sự xuất sắc của anh giúp Sacombank giành chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu.

Chiến thắng này đưa Sacombank lên ngôi vô địch xứng đáng sau hành trình thi đấu ấn tượng và bền bỉ. Niềm vui vỡ òa trên sân khi các cầu thủ và cổ động viên đội vô địch cùng nhau ăn mừng chiếc cúp danh giá của giải đấu năm 2025.

Giải bóng đá công nhân, viên chức 2025 là sự kiện thể thao quan trọng được tổ chức bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Báo Tuổi Trẻ, với sự đồng hành của nhiều đơn vị khác.