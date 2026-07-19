Giải bóng đá công nhân khép lại sau hơn 100 trận

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam giành chức vô địch Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Công đoàn Petrovietnam.

Ngân hàng Việt Nam thắng tối thiểu, giành chức vô địch

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 khép lại chiều 19/7 tại sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM, sau gần hai tháng tranh tài với sự góp mặt của 48 đội trên toàn quốc.

Trong trận chung kết, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vượt qua Công đoàn Petrovietnam với tỷ số 1-0 để giành chức vô địch. Công đoàn Đồng Nai 4 đứng hạng ba, trong khi Sacombank xếp thứ tư.

Đội vô địch nhận phần thưởng 200 triệu đồng. Công đoàn Petrovietnam nhận 150 triệu đồng cho vị trí á quân, Công đoàn Đồng Nai 4 nhận 100 triệu đồng và Sacombank nhận 50 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân và tập thể gồm Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Đội fair-play, Đội cổ động ấn tượng và Tổ trọng tài xuất sắc. Mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Mùa giải năm nay diễn ra hơn 100 trận và ghi nhận trên 650 bàn thắng. Sau các vòng loại khu vực, 16 đội giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc từ ngày 16 đến 19/7 tại TP.HCM.

Vòng chung kết có sự góp mặt của các đại diện đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đồng Nai cùng nhiều công đoàn ngành và doanh nghiệp.

Bên cạnh các trận đấu, ban tổ chức triển khai một số hoạt động dành cho cầu thủ và khán giả như bình chọn cầu thủ hay nhất trận, bàn thắng đẹp, thi tâng bóng và chương trình chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

Theo ban tổ chức, giải đấu thu hút khoảng 12.000 lượt khán giả tới sân, đồng thời đạt hơn 10 triệu lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số.

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là sân chơi thường niên dành cho người lao động trên cả nước. Mùa giải 2026 là lần thứ tư giải được tổ chức.