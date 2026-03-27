Giấc mơ World Cup kết thúc với đội tuyển hạng 150 thế giới

Bàn thắng của Bailey Cadamarteri giúp Jamaica đánh bại New Caledonia 1-0, qua đó đẩy đối thủ hạng 150 thế giới rời giấc mơ World Cup.

Sáng 27/3, Jamaica giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước New Caledonia ở bán kết play-off liên lục địa World Cup 2026 trên sân Estadio Akron. Kết quả này đưa “Reggae Boyz” vào trận đấu quyết định với CHDC Congo, trong khi hành trình lịch sử của New Caledonia chính thức khép lại.

Xét tương quan lực lượng, đây là trận đấu chênh lệch đáng kể. Trên bảng xếp hạng FIFA, Jamaica đứng thứ 70, hơn đối thủ tới 80 bậc. Tuy nhiên, với tính chất một trận quyết định tất cả, New Caledonia vẫn có quyền nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ.

Thực tế, đại diện châu Đại Dương nhập cuộc không hề lép vế. Nhưng sự khác biệt về đẳng cấp sớm được thể hiện. Phút 18, thủ môn Rocky Nyikeine mắc sai lầm khi không bắt dính cú đá phạt căng của Ronaldo Webster. Bóng bật ra đúng vị trí của Bailey Cadamarteri, và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng mở tỷ số.

New Caledonia có cơ hội vàng để gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Georges Gope-Fenepej thoát xuống đối mặt thủ môn Andre Blake, nhưng lại xử lý thiếu hợp lý với pha lốp bóng quá hiền, đưa bóng thẳng vào tay đội trưởng Jamaica.

Câu chuyện cổ tích của New Caledonia kết thúc.

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên chặt chẽ. Jamaica chủ động kiểm soát nhịp độ, còn New Caledonia gặp khó trong việc tạo ra những cơ hội rõ ràng. Karoy Anderson từng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng lại dứt điểm chệch khung thành từ vị trí thuận lợi. Ở chiều ngược lại, đại diện châu Đại Dương không thể tận dụng những pha lên bóng hiếm hoi.

Sự góp mặt của Leon Bailey trong hiệp hai không tạo thêm nhiều đột biến, nhưng Jamaica vẫn duy trì thế trận an toàn để bảo toàn lợi thế mong manh. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giấc mơ World Cup của New Caledonia, đội bóng hạng 150 thế giới, chính thức khép lại.

Dẫu vậy, việc góp mặt ở vòng play-off liên lục địa đã là cột mốc đáng nhớ với đội bóng này. Trong khi đó, Jamaica nối dài phong độ ấn tượng với 6 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, tiến sát cơ hội lần thứ hai góp mặt tại World Cup, sau lần duy nhất vào năm 1998.