Giấc mơ của Trent Alexander-Arnold vỡ vụn sau 4 phút

Bốn phút - chỉ ngần ấy thời gian đủ để biến một đêm được chờ đợi thành ác mộng.

Trent Alexander-Arnold dính chấn thương nặng trong trận Real Madrid thắng Marseille.

Trent Alexander-Arnold, người được kỳ vọng sẽ tạo nên chương mới trong sự nghiệp tại Real Madrid, phải rời sân trong nước mắt khi dính chấn thương gân kheo trong trận ra mắt Champions League gặp Marseille rạng sáng 17/9. Tất cả viễn cảnh về một màn “hồi hương” đầy cảm xúc tại Anfield vào tháng 11 tới giờ đây bỗng phủ đầy mây mù.

Giấc mơ dang dở

Khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên ở Bernabeu, người hâm mộ Madrid kỳ vọng được chứng kiến đôi chân của Alexander-Arnold tung ra những đường chuyền mở toang hàng thủ, như anh từng làm hàng trăm lần trong màu áo Liverpool. Nhưng chỉ vài pha chạm bóng, hậu vệ 26 tuổi bỗng khụy xuống, ôm lấy bắp đùi. Gương mặt anh đầy hoang mang, còn khán đài chìm trong im lặng.

Từ giấc mơ tái sinh tại CLB giàu truyền thống nhất châu Âu, Alexander-Arnold lại đứng trước nguy cơ mất tất cả: niềm tin của HLV Xabi Alonso, sự ủng hộ của người hâm mộ và cả ngày trở về Anfield vốn được khoanh đỏ trên lịch thi đấu.

Trong bóng đá, chấn thương gân kheo là “bóng ma” đáng sợ nhất. Không ai biết chính xác bao lâu mới có thể bình phục. Có người mất vài tuần, nhưng cũng không ít cầu thủ ngồi ngoài hàng tháng trời.

Trường hợp của Liam Delap ở Chelsea hay Ola Aina tại Nottingham Forest là minh chứng. Với Alexander-Arnold, rủi ro ấy càng lớn, bởi anh đến Real trong tâm thế phải chứng minh giá trị, thay vì mặc định được trao suất đá chính.

Trận đại chiến tại Anfield ngày 4/11, vốn được kỳ vọng trở thành “cuộc tái ngộ định mệnh”, giờ có thể chỉ còn trong ký ức. Với riêng cá nhân Alexander-Arnold, việc bỏ lỡ trận cầu này chẳng khác nào mất đi cơ hội xóa nhòa khoảng cách tình cảm với các CĐV Liverpool, những người vẫn còn nhiều day dứt khi anh rời đi.

Dani Carvajal vẫn đang chơi ấn tượng ở Real Madrid.

Gia nhập Real Madrid đồng nghĩa với việc phải sống trong môi trường cạnh tranh ngột ngạt. Ngay cả huyền thoại cũng không có đặc quyền. Từ đầu mùa, Alexander-Arnold mới chỉ ra sân chính thức 2 trong 4 trận La Liga. Alonso vẫn đặt niềm tin vào Dani Carvajal – người đội trưởng thầm lặng nhưng giữ vai trò “linh hồn” phòng thay đồ.

Alonso thẳng thắn tuyên bố: “Danh tiếng không giúp bạn được đá chính, chỉ có phong độ mới quyết định”. Với chấn thương này, Alexander-Arnold càng mất thêm lợi thế. Khi anh dưỡng thương, Carvajal vẫn đều đặn thi đấu và giữ vững vị thế. Thậm chí, nếu Real tìm thấy sự ổn định, cơ hội cho cầu thủ người Anh trở lại đội hình xuất phát sẽ càng mong manh.

Ngay khi Alexander-Arnold rời sân, mạng xã hội bùng nổ. Một số CĐV Liverpool cay nghiệt cho rằng anh “né” màn trở lại Anfield. Nhưng đa phần bày tỏ cảm thông, bởi hình ảnh Trent tập tễnh rời sân quá quen thuộc với người hâm mộ Premier League. Nỗi buồn xen lẫn tiếc nuối, khi một câu chuyện vốn hứa hẹn nhiều kịch tính lại bị gãy gánh ngay khúc dạo đầu.

Nhiều bình luận từ Anh lẫn Tây Ban Nha đều cho rằng đây không chỉ là chấn thương đơn thuần, mà còn là nút thắt định hình tương lai sự nghiệp của Alexander-Arnold. Một cú trượt chân nhỏ trên thảm cỏ Bernabeu có thể kéo theo hệ lụy lớn: mất chỗ ở Real, bị lu mờ trong kế hoạch của tuyển Anh và bỏ lỡ cơ hội viết tiếp di sản tại Anfield.

Tương lai nào cho Alexander-Arnold?

Xabi Alonso và ban lãnh đạo Real chắc chắn đang hồi hộp chờ kết quả chẩn đoán. Nhưng sự lo lắng không chỉ có ở Madrid. Tại Anh, HLV Thomas Tuchel cũng đang dõi theo, bởi Alexander-Arnold đã bị gạt khỏi danh sách triệu tập gần nhất. Với World Cup 2026 đang đến gần, bất kỳ chấn thương dài hạn nào cũng có thể đẩy hậu vệ phải này ra ngoài cuộc chơi.

Khởi đầu của Trent Alexander-Arnold tại Real Madrid không hề suôn sẻ.

Trong sự nghiệp, hiếm khi Alexander-Arnold rơi vào tình cảnh bấp bênh đến vậy. Ở Liverpool, anh từng là “linh hồn” của cả hệ thống. Ở Real, anh chỉ là một phần trong guồng máy khổng lồ, nơi chỗ đứng của mỗi cầu thủ luôn bị thử thách từng ngày. Với đội tuyển, anh cũng không còn là sự lựa chọn mặc định. Giờ đây, mọi thứ xoay quanh một dấu hỏi: bao lâu để hồi phục?

Bóng đá vốn dĩ tàn nhẫn. Chỉ cần vài phút, một mùa giải, thậm chí cả sự nghiệp có thể rẽ sang hướng khác. Trent Alexander-Arnold đang ở ngã ba đường ấy. Nếu kịp trở lại, anh vẫn còn cơ hội chứng minh bản thân trong màu áo Real và viết nên chương mới tại Anfield. Nhưng nếu chấn thương kéo dài, giấc mơ Bernabeu có thể khép lại trước khi nó kịp bắt đầu.

Tương lai của Alexander-Arnold lúc này chẳng khác nào quả bóng trên chấm penalty: tất cả đều nín thở chờ kết quả, và không ai dám chắc cú sút ấy sẽ đi về đâu.