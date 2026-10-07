Giấc mơ của các vĩ nhân mang thông điệp gì?

Julius Caesar của La Mã, như tất cả chúng ta đều biết, đã được cảnh báo trong một giấc mơ về “Ides of March”, vào đúng ngày ông bị ám sát.

Ngủ sáng tạo

Chúng ta thật tự do khi ta mơ trong giấc ngủ! Những rào cản về thời gian, hạn chế về không gian, những quy luật logic, sự ước chế của ý thức đều bị quét bay. Ta trở thành chúa tể của những sáng tạo thoáng qua, bởi những điều ta tạo ra là của riêng ta. Freud cũng coi giấc mơ là vấn đề trọng tâm trong các nghiên cứu phân tâm.

Hãy tìm hiểu giấc mơ của một con người, dường như anh ấy đã nói điều gì đó thông qua giấc mơ, và ta sẽ hiểu được anh ấy.

Trong kiểm soát tâm trí, chúng ta cũng xem xét những giấc mơ một cách nghiêm túc, nhưng theo một cách khác. Chúng ta thích sử dụng tâm trí của mình theo những cách khác nhau. Freud làm việc với những giấc mơ mà chúng tạo ra một cách tự phát, không phải là những giấc mơ do việc kiểm soát tâm trí tạo ra.

Ở đây, chúng ta cố ý tạo ra những giấc mơ để giải quyết các vấn đề cụ thể. Chúng ta lập trình chủ đề của giấc mơ từ trước, nên chúng ta làm sáng tỏ chúng theo cách khác, với kết quả vô cùng ngoạn mục. Mặc dù điều này hạn chế tính tự phát của những trải nghiệm trong giấc mơ, nhưng bù lại chúng ta có được một sự tự do đáng kể: kiểm soát tốt hơn cuộc sống của mình.

Khi giải thích giấc mơ mà chúng ta lập trình trước, ngoài việc hiểu rõ hơn về bệnh lý của tâm hồn, chúng ta còn tìm ra giải pháp cho các vấn đề hằng ngày. Có ba bước để kiểm soát giấc mơ mà tôi sẽ dạy bạn, tất cả đều liên quan đến mức độ thiền định của tâm trí.

Đầu tiên là học cách triệu hồi các giấc mơ. Rất nhiều người nói, “Tôi không mơ thấy gì cả,” nhưng điều này không bao giờ đúng. Chúng ta có thể không triệu hồi, không nhớ lại được những giấc mơ của mình, nhưng tất cả chúng ta đều mơ trong giấc ngủ. Chỉ cần lấy giấc mơ ra khỏi chúng ta một vài ngày, tinh thần và cảm xúc của chúng ta sẽ gặp rắc rối.

Năm 1949, khi tôi bắt đầu nghiên cứu tác dụng của những giấc mơ trong việc giải quyết các vấn đề, tôi không chắc chắn tí nào về điều mình sẽ tìm được. Cũng như bạn, tôi từng nghe rất nhiều câu chuyện về điềm báo xảy ra trong giấc mơ. Julius Caesar của La Mã, như tất cả chúng ta đều biết, đã được cảnh báo trong một giấc mơ về “Ides of March”, vào đúng ngày ông bị ám sát. Hay tổng thống Abraham Lincoln cũng mơ thấy những điềm báo về việc mình bị ám sát. Nếu giấc mơ này và nhiều giấc mơ khác chỉ là tình cờ ngẫu nhiên, thì có lẽ tôi đã lãng phí thời gian của mình.

Mỗi giấc mơ mang chở trong mình những thông điệp không lời. Ảnh: Forever Conscious.

Đã có lúc tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng tôi đang lãng phí rất nhiều thời gian. Tôi đã học về tâm lý học của Freud, Carl Jung, Alfred Adler trong khoảng bốn năm, và bắt đầu có dấu hiệu rằng tôi càng đọc nhiều, tôi thấy mình càng biết ít. Lúc đó, khoảng hai giờ sáng, tôi ném cuốn sách đang đọc dở xuống đất và đi ngủ, quyết định sẽ không lãng phí thời gian thêm nữa vào những dự án vô nghĩa, như việc học từ những người khổng lồ mà ngay cả giữa họ cũng đầy sự bất đồng.

Từ nay sẽ chỉ có việc kinh doanh điện tử của tôi và không gì khác nữa. Tôi đang bỏ bẵng nó và tiền bạc đang thiếu thốn, khó khăn.

Khoảng hai giờ sau, tôi tỉnh giấc bởi một giấc mơ. Nó không phải là một chuỗi các sự kiện, giống như hầu hết các giấc mơ khác, mà chỉ như một tia sáng. Giấc mơ ấy phủ đầy ánh nắng giữa ban ngày, vàng rực và sáng chói. Tôi mở mắt và mọi thứ trong phòng ngủ tối om. Tôi nhắm mắt và mọi thứ trong phòng ngủ tối om. Tôi nhắm mắt lại và nó lại sáng rực. Tôi lặp lại điều này vài lần: mở mắt - tối; nhắm mắt - sáng. Khoảng lần thứ ba hay thứ bốn mắt tôi đang nhắm, tôi nhìn thấy những con số 3 - 4 - 3. Rồi một dãy số khác: 3 - 7 - 3. Và lần tiếp theo dãy số đầu tiên quay lại, lần tiếp theo nữa dãy số thứ hai quay lại.

Tôi không hứng thú với những con số này bằng việc thấy những ánh sáng, chúng đang mờ dần mờ dần. Tôi băn khoăn nếu cuộc sống đến hồi kết, có giống như một cái bóng điện, trong một khoảnh khắc loé sáng. Tôi nhận ra tôi đang không chết dần, tôi muốn đưa cách thở, đổi vị trí nằm trên giường, sử dụng cấp độ tâm trí khác nhưng không mấy hiệu quả. Ánh sáng vẫn tiếp tục nhạt dần. Cùng với tất cả nỗ lực, ánh sáng ấy kéo dài khoảng 5 phút.

Có lẽ những con số có một ý nghĩa nào đó. Tôi nằm tỉnh táo cả đêm hôm ấy, cố gắng triệu hồi những số điện thoại, địa chỉ, số bằng lái xe, … bất cứ điều gì có thể gán cho những con số mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ một ý nghĩa nào đó. Giờ đây tôi có một cách hiệu quả để giải nghĩa những giấc mơ, nhưng những ngày ấy tôi vẫn còn ở giai đoạn ban đầu của việc nghiên cứu.

Ngày tiếp theo, rất mệt mỏi sau khi chỉ ngủ có hai tiếng, tôi vẫn tiếp tục cố gắng kết nối những con số với một điều gì đó tôi đã biết. Bây giờ tôi phải kể lại một số sự cố nho nhỏ, sẽ làm sáng tỏ bí ẩn và từ đó dẫn đến một phần quan trọng của việc kiểm soát tâm trí.

15 phút trước khi đóng cửa tiệm đồ điện của tôi, một người bạn ghé qua và gợi ý chúng tôi đi uống cà phê. Trong khi anh ấy đợi tôi, vợ tôi ghé qua và nói “Sẵn tiện anh đi uống cà phê, tại sao không ghé qua khu vực Mexico và lấy cho em một ít cồn tẩy rửa nhỉ?” Gần cây cầu có một cửa hàng, cồn tẩy rửa ở đó rẻ hơn.

Khi đi trên đường, tôi nói với bạn mình về giấc mơ, và trong khi tôi đang nói với anh ấy, một ý tưởng nảy ra với tôi: Có lẽ điều tôi thấy là một kết quả xổ số chăng. Chúng tôi lái xe ngang qua một cửa hàng xổ số ở khu Mexico, nhưng họ đã hết giờ làm việc, cửa cuốn đã kéo xuống. Không vấn đề gì, dù sao đó cũng là một ý tưởng ngớ ngẩn, và chúng tôi đã lái xe xa hơn một đoạn đường để mua cồn cho vợ tôi.

Khi người bán hàng đang gói cồn cho tôi, bạn tôi gọi từ góc khác của cửa tiệm:

“Đây có phải con số cậu đang tìm không?”

“Ba-bảy-ba, ba-bốn-ba,” tôi nói.

“Đến đây mà xem!”

Có một cái vé số ghi 3-4-3 trên nó.

Trên khắp Cộng hòa Mexico, mỗi người trong số hàng trăm nghìn người bán hàng, như cửa hàng nhỏ này, nhận được vé số với ba số đầu tiên giống nhau mỗi tháng. Cửa hàng này là cửa hàng duy nhất trên toàn quốc bán số 343. Số 373 được bán ở Thành phố Mexico.

Một vài tuần sau, tôi biết tin rằng một nửa số vé số đầu tiên tôi mua đã thắng 10.000 peso (đơn vị tiền Mexico), đúng số tiền tôi cần.

Trong lòng rất phấn khởi, nhưng tôi suy nghĩ rất kỹ về món quà này, và những gì tôi tìm thấy còn giá trị hơn nhiều so với chính món quà. Đó là nền tảng cho một niềm tin chắc rằng việc nghiên cứu của tôi là đáng giá.