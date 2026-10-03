Bộ não ghi nhớ nhiều điều hơn chúng ta tưởng

Một sự kiện bạn tin là đã quên, nhưng thực tế không hề quên nó, chỉ đơn giản là không triệu hồi được nó.

Các kỹ năng ghi nhớ trong phương pháp kiểm soát tâm trí có thể giúp bạn giảm việc sử dụng danh bạ điện thoại và gây ấn tượng mạnh với bạn bè. Có lẽ một số học viên tốt nghiệp khoá kiểm soát tâm trí sử dụng các kỹ năng của họ để ghi nhớ số điện thoại.

Còn tôi, nếu muốn tìm một số điện thoại, tôi sẽ tra cứu nó trong cuốn danh bạ. Như tôi đã nói trong chương trước, mong muốn rất quan trọng nếu bạn muốn làm một việc nào đó, nhưng mong muốn nhớ được các số điện thoại không phải là một mục tiêu cấp thiết của tôi.

Giả sử mỗi lần cầm số điện thoại tôi phải băng qua thị trấn mới có được nó, thì mong muốn ghi nhớ số điện thoại của tôi sẽ tăng lên. Về cơ bản, việc sử dụng các kỹ thuật kiểm soát tâm trí cho những việc vụn vặt không đáng, thường không có ích cho việc ghi nhớ.

Có bao nhiêu người trong chúng ta có trí nhớ hiệu quả như mong muốn? Bạn có thể tiến bộ theo những cách không ngờ tới nếu bạn đã nắm vững các kỹ thuật được mô tả trong hai chương trước.

Khả năng mới của bạn trong việc hình dung và tái dựng các sự kiện trong quá khứ khi bạn ở trạng thái Alpha nhất định sẽ chuyển sang giai đoạn Beta. Vì vậy, không cần quá nhiều nỗ lực, tâm trí bạn có thể hoạt động theo những cách mới. Tuy nhiên, vẫn còn chỗ để cải thiện.

Trong các lớp học kiểm soát tâm trí, chúng ta có một bài tập thực hành đặc biệt. Trong bài tập này, huấn luyện viên sẽ viết ra những con số từ 1 đến 30 trên bảng đen, rồi học viên xướng tên của các đồ vật: quả cầu tuyết, giày trượt pa-tanh, nút bịt tai chống ồn…bất cứ cái gì xuất hiện trong tâm trí của họ.

Huấn luyện viên sẽ viết mỗi từ tương ứng với một con số, sau đó quay lưng lại về phía bảng đen và đọc chúng theo thứ tự. Tiếp đó, học viên đọc bất cứ từ nào và huấn luyện viên sẽ đọc con số tương ứng lên.

Đây không phải là một trò giải trí trong phòng khách mà là một buổi học về hình dung. Huấn luyện viên gán cho mỗi từ một con số và ghi nhớ các cặp số đó. Do đó, mỗi số gợi lên một hình ảnh trực quan về đồ vật tương ứng với nó.

Tôi gọi những hình ảnh này là những chốt ghi nhớ. Khi một học viên đọc một từ, huấn luyện viên liên kết nó theo một cách nào đó có ý nghĩa với một số tương ứng. Chốt ghi nhớ cho số 10 là ngón chân.

Nếu một học viên đưa ra “quả cầu tuyết” là từ thứ 10, thì hình ảnh phản chiếu có thể là quả cầu tuyết trên ngón chân của bạn. Điều này không khó với một tâm trí đã quen hình dung.

Ở trạng thái nhập thiền cấp độ Alpha, học viên bắt đầu luyện tập với các chốt ghi nhớ, thông qua hướng dẫn của huấn luyện viên, chậm rãi lặp lại chúng. Sau đó, họ thực hiện việc ghi nhớ trong trạng thái tỉnh táo Beta. Công việc sẽ dễ dàng hơn vì các từ này có vẻ đã quen thuộc.

Tôi phải bỏ qua, không nói sâu hơn về chốt ghi nhớ vì cần rất nhiều thời gian và không gian để học chúng. Và nữa, bạn đã có một công cụ mạnh mẽ để cải thiện cùng một lúc khả năng hình dung và ghi nhớ của bạn: màn hình tâm trí.

Ký ức chỉ ngủ quên chứ không hề mất đi. Ảnh: Columbia University.

Bất cứ điều gì bạn tin là bạn đã quên đều liên đới với một sự kiện. Nếu nó là một cái tên, sự kiện là thời điểm bạn nghe hoặc đọc nó. Tất cả điều bạn phải làm, khi đã học được cách vận hành màn hình tâm trí, là hình dung ra một sự kiện trong quá khứ mà bạn tin là mình đã quên, và thứ bạn quên sẽ ở đó.

Một sự kiện bạn tin là bạn đã quên, nhưng thực tế bạn không hề quên nó, chỉ đơn giản là bạn không triệu hồi được nó. Ở đây có một sự khác biệt lớn.

Thế giới quảng cáo cho chúng ta một minh hoạ quen thuộc của sự khác biệt giữa ký ức và sự triệu hồi này. Chúng ta đều xem quảng cáo trên ti-vi. Có rất nhiều quảng cáo, chúng đều rất ngắn. Nếu được yêu cầu liệt kê 5 hoặc 10 quảng cáo đã xem trong tuần qua, chúng ta sẽ chỉ có khả năng kể ra nhiều nhất 3-4 quảng cáo.

Một trong những mấu chốt mà quảng cáo có thể tạo ra doanh số là vì khi xem quảng cáo chúng ta đã ghi nhớ và lưu hình ảnh sản phẩm trong não, dù không ý thức được điều đó.

Sẽ rất đáng ngờ nếu tuyên bố rằng chúng ta thực sự quên một điều gì đó. Bộ não của chúng ta lưu trữ hình ảnh tất cả các sự kiện hằng ngày, dù là nhỏ nhất. Hình ảnh càng sống động và càng quan trọng đối với chúng ta, chúng ta càng dễ nhớ lại, càng dễ triệu hồi nó.

Một điện cực chạm nhẹ vào phần não trong quá trình phẫu thuật có thể kích hoạt một sự kiện bị “lãng quên” từ lâu với tất cả chi tiết của nó, sống động đến mức như người bệnh thực sự đang trải nghiệm lại âm thanh, mùi hương và cảnh huống đấy.

Tất nhiên, ở đây điện cực chạm vào não bộ, không chạm vào tâm trí. Cảm nhận của bệnh nhân có lẽ rất thực, giống như những đoạn phim hồi tưởng do bộ não cung cấp, thế nhưng anh ta biết rằng anh ta không thực sự đang sống lại quá khứ.

Đây chỉ là tâm trí của anh đang hoạt động như một người quan sát, một người thông dịch và không có điện cực nào chạm vào nó. Không giống như chóp mũi của chúng ta, tâm trí không tồn tại ở một nơi cụ thể.

Trở về với trí nhớ. Ở một nơi nào đó cách chỗ bạn đang ngồi hàng ngàn dặm, một chiếc lá đang rơi xuống từ một cái cây. Bạn sẽ nhớ hoặc không nhớ lại sự kiện này bởi vì bạn không trải qua nó, và nó không quan trọng đối với bạn. Tuy nhiên, bộ não của chúng ta ghi lại nhiều sự kiện hơn những gì chúng ta ý thức được.