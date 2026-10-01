Cuộc đời kỳ diệu của José Silva

Chẳng bao lâu sau, một tấm bằng tốt nghiệp được treo trong tiệm hớt tóc, còn José ở tuổi 15, bắt đầu đi sửa radio khắp thị trấn.

José Silva sinh ngày 11 tháng 8 năm 1914 tại Laredo, bang Texas. Khi ông bốn tuổi, bố của ông mất. Mẹ ông cũng sớm tái hôn. Ông cùng em gái và em trai chuyển đến ở với bà ngoại. Hai năm sau, ông trở thành trụ cột gia đình, bán báo, đánh giày và làm những công việc lặt vặt.

Vào các buổi tối, ông xem em gái và em trai của mình làm bài tập về nhà, còn họ thì giúp ông học đọc và viết. Ông chưa bao giờ đến trường đi học, mà chỉ có đi dạy

José cố gắng bước ra khỏi nghèo khó, khi một ngày nọ, ông đang đợi đến lượt mình tại một tiệm cắt tóc. Ông với lấy một cái gì đó để đọc. Ông đọc về một khoá đào tạo cách sửa chữa radio. José phải hoàn thành bài kiểm tra ở phía sau cho người thợ cắt tóc. Mỗi tuần José trả 1 đôla, đọc-học cách sửa chữa radio và hoàn thành bài kiểm tra.

Chẳng bao lâu sau, một tấm bằng tốt nghiệp được treo trong tiệm hớt tóc, còn José ở tuổi 15, bắt đầu đi sửa radio khắp thị trấn. Nhiều năm trôi qua, cơ sở kinh doanh sửa chữa của ông trở thành một trong những công ty lớn nhất khu vực.

Ông đủ khả năng chu cấp cho em trai và em gái đi học. Ông có thể nuôi sống gia đình. Ông kết hôn. Ông đã dành nửa triệu đôla làm khoản tài trợ cho 20 năm nghiên cứu, dẫn đến phương pháp kiểm soát tâm trí Silva.

José Silva. Ảnh: The Silval Method.

Một người đàn ông vô cùng tận tâm đã vô tình khơi mào cho nghiên cứu này. Ông ấy là một bác sĩ tâm thần học, công việc của ông ấy là đặt câu hỏi cho những người đàn ông được tuyển mộ vào Quân đoàn Truyền tin trong Thế chiến thứ II.

“Anh có đái dầm trong khi ngủ không?” José chết lặng. “Anh có thích phụ nữ không?” José, cha của ba đứa trẻ, và định một ngày nào đó sẽ trở thành cha của mười đứa trẻ, đã rất kinh hoàng. Chắc chắn, José đã nghĩ người đàn ông này biết nhiều về tâm trí con người hơn là người thợ cắt tóc biết về radio. Tại sao những câu hỏi nghe có vẻ ngu ngốc như vậy?

Chính khoảnh khắc bối rối này đã khiến José bắt đầu một cuộc phiêu lưu nghiên cứu khoa học dẫn đến việc ông trở thành một trong những học giả sáng tạo nhất ở độ tuổi của ông, không cần bằng cấp hay chứng chỉ. Và thế là Freud, Carl Jung và Alfred Adler đã trở thành những người thầy đầu tiên của ông, thông qua các bài viết nghiên cứu về phân tâm học và tâm trí con người của họ.

Hoá ra những câu hỏi tưởng là ngốc nghếch đó lại có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều, và rất sớm thôi José đã sẵn sàng để đặt một câu hỏi thế này cho chính mình: Liệu có khả năng sử dụng thôi miên để cải thiện khả năng học tập của một người, thực tế là nâng cao IQ của một người?

Lúc đó người ta tin rằng, IQ là khả năng sinh ra đã có, không thể thay đổi, nhưng đối với José thì không chắc lắm. Phải đợi đến lúc học lên cao về chuyên ngành điện tử, trở thành một người hướng dẫn trong Quân đoàn Truyền tin, ông mới có câu trả lời chắc chắn.

Khi được giải ngũ, với số tiền tiết kiệm đã tiêu hết và chỉ còn 200 đôla trong túi, ông bắt đầu xây dựng lại công việc kinh doanh của mình. Đồng thời, ông nhận giảng dạy bán thời gian tại Học viện Laredo Junior, nơi ông giám sát ba giáo viên khác và phụ trách các phòng thí nghiệm điện tử của trường.

Năm năm sau, tivi dần trở nên phổ biến, công việc sửa chữa của ông cũng bắt đầu phát đạt và José tạm dừng sự nghiệp giảng dạy của mình. Doanh nghiệp của ông một lần nữa trở thành công ty lớn nhất thị trấn. Ngày làm việc của ông kết thúc vào khoảng chín giờ đêm. Ông ăn tối, dỗ bọn trẻ đi ngủ, và tự học trong khoảng ba giờ đồng hồ tiếp theo khi ngôi nhà đã yên tĩnh. Những tìm tòi đã dẫn ông đi sâu hơn vào thôi miên.

Những kiến thức ông học được về thôi miên, kèm với những gì ông biết về điện tử, cùng với một vài điểm F của các con mình, đã đưa ông quay trở lại với câu hỏi ông băn khoăn trước đây: Liệu có thể cải thiện khả năng học tập và chỉ số IQ thông qua một số bài luyện tập tinh thần?

José biết rằng trí óc con người tạo ra các xung điện, ông đọc tài liệu về những thí nghiệm vào đầu thế kỷ XX, khám phá ra các xung điện Alpha của não. Từ công việc sửa chữa điện tử của mình, ông hiểu rằng mạch điện lý tưởng là mạch có điện trở hay trở kháng ít nhất, vì nó tận dụng năng lượng điện lớn nhất. Bộ não cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn nếu trở kháng của nó giảm xuống. Liệu có thể hạ thấp trở kháng của nó không?

José bắt đầu sử dụng thuật thôi miên để định lại tâm trí của những đứa trẻ nhà mình và ông phát hiện ra điều mà đối với nhiều người dường như là một nghịch lý: Bộ não hoạt động nhiều hơn khi tâm trí ít hoạt động hơn. Ở tần số thấp, não bộ nhận và lưu trữ được nhiều thông tin hơn. Vấn đề quan trọng là phải giữ cho tâm trí tỉnh táo ở những tần số này. Nó có liên quan chặt chẽ đến giấc ngủ và mơ mộng hơn với hoạt động thực tế.