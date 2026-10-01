Những ngày mất kiểm soát của Sói già Phố Wall

Tôi thường xuyên xuất hiện ở văn phòng trong tình trạng phê thuốc, điều đó thật sai lầm.

Tháng 4 năm 1997

Thật không thể ngờ, chín tháng sau vụ chìm du thuyền, vợ tôi lại chìm vào trạng thái điên rồ ở cấp độ sâu hơn nữa. Tôi tìm ra một cách rất khôn ngoan - một cách rất logic - để phát triển cách sống sa đoạ của mình tới một thái cực mới, cụ thể là thay đổi khẩu vị ma tuý của mình từ Quaalude sang cocaine. Phải, tôi đã nghĩ đã đến lúc thay đổi rồi, với động lực chính là tôi đã chán cảnh mũi dãi lòng thòng ở nơi công cộng và buồn ngủ díp mắt trong những hoàn cảnh không thích hợp.

Cho nên, thay vì bắt đầu một ngày mới với bốn viên Lude và một ly cà phê đá tổ chảng, tôi thức dậy với một gram chất bột sản xuất ở Bolivia - luôn cẩn thận chia thật đều liều lượng, mỗi bên mũi nửa gram, để không làm cho bán cầu não nào của mình bị sốc ngay. Đó đích thực là bữa sáng của nhà vô địch.

Sau đó, tôi hoàn thành bữa sáng của mình với ba miligram Xannax, để chế ngự chứng hoang tưởng. Rồi - mặc dù cái lưng của tôi giờ đã hết đau hoàn toàn - tôi sẽ dùng 45 miligram morphine, đơn giản vì cocaine và các loại ma tuý được điều chế để hỗ trợ nhau. Bên cạnh đó, vì tôi vẫn có cả tá bác sĩ kê đơn cho tôi dùng morphine nên có gì là sai nào?

Hình ảnh Sói già Phố Wall trong phim. Ảnh: Entertainment Weekly.

Một tiếng trước bữa trưa, tôi sẽ uống liều Quaalude đầu tiên của mình - chính xác là bốn viên - tiếp đến là một gram cocaine nữa, để làm dịu cảm giác mệt mỏi không thể kiểm soát. Dĩ nhiên, tôi vẫn tìm cách giữ nguyên liều dùng 20 viên Quaalude mỗi ngày, nhưng ít ra thì giờ đây tôi cũng sử dụng chúng một cách lành mạnh hơn, hiệu quả hơn - để cân bằng cocaine.

Đúng là một chiến thuật cao tay, nó rất có tác dụng, trong một thời gian. Nhưng cũng như những thứ khác trên đời này, thế nào cũng có va vấp. Trong trường hợp cụ thể này, trở ngại chính là ở chỗ tôi chỉ ngủ ba tiếng một tuần, và đến giữa tháng 4, tôi mắc chứng hoang tưởng do cocaine nặng đến mức thực tế tôi đã có lần dùng một khẩu súng ngắn bắn vài phát vào anh chàng đi giao sữa.

Tôi nghĩ rằng anh chàng giao sữa đó sẽ loan tin rằng Sói già Phố Wall không phải là hạng người dễ bỡn cợt, rằng ông ấy có vũ trang và sẵn sàng đánh bật bất kỳ kẻ ngu ngốc nào dám tìm cách xâm nhập vào tư gia ông ấy - thậm chí nếu đám vệ sĩ của ông ấy có ngủ quên trong khi làm nhiệm vụ.

Vào giữa tháng 12, tức là bốn tháng trước, Stratton bị đóng cửa. Thật nực cười, lại không phải là chính quyền liên bang giải quyết Stratton mà là mấy thằng cha vụng về ở NASD. Họ huỷ bỏ tư cách hội viên của Stratton - với lý do thao túng cổ phiếu và vi phạm nguyên tắc kinh doanh.

Thực chất, Stratton bị cô lập, và đứng ở góc độ pháp lý thì đó là một đòn chí mạng. Tư cách hội viên trong NASD là một điều kiện tiên quyết để được bán cổ phiếu qua hệ thống liên bang; nếu không có nó, quý vị sẽ bị gạt khỏi giới kinh doanh.

Vì thế, Danny phải miễn cưỡng đóng cửa Stratton, và kỷ nguyên của Stratton cũng chấm hết. Nó đã tồn tại suốt tám năm. Liệu nó sẽ được ghi nhớ như thế nào thì tôi cũng không lấy gì làm chắc, dù tôi ngờ rằng giới báo chí sẽ không tử tế gì với nó.

Biltmore và Monroe Parker vẫn vững mạnh và vẫn trả cho tôi 1 triệu đôla mỗi vụ làm ăn, mặc dù tôi coi đó là một khả năng dễ nhận ra cho thấy rằng các ông chủ, không phải là Alan Lipsky, đang âm mưu chống lại tôi. Bằng cách nào và tại sao, tôi không biết chắc, nhưng bản chất của các âm mưu là như vậy - đặc biệt khi những kẻ chủ mưu lại là bạn thân nhất của quý vị.

Steve Madden cũng đang âm mưu chống lại tôi. Mối quan hệ của chúng tôi giờ rất xấu. The Steve, không thể chấp nhận được việc tôi vác mặt tới văn phòng trong tình trạng phê thuốc, và tôi vặc lại hắn: “Anh đúng là thằng tự mãn! Nếu không có tôi thì giờ này anh vẫn còn đang bán dạo mấy đôi giày của anh rồi!” Dù đúng hay không thì sự thật đơn giản vẫn là cổ phiếu được giao dịch ở mức giá 13 đôla và sắp lên đến ngưỡng 20 đôla.

Giờ chúng tôi đã có 18 cửa hàng, và nhiều cửa hàng bách hoá tổng hợp đã đặt hàng trước những hai mùa. Tôi chỉ có thể hình dung được rằng hắn đang toan tính lại tôi - người nắm giữ tới 85% công ty của hắn và kiểm soát giá cổ phiếu của hắn gần bốn năm nay.

Nhưng giờ đây Stratton đã đóng cửa, tôi không còn kiểm soát cổ phiếu của hắn nữa. Giá cả ở công ty giày Steve Madden sẽ do quy luật cung cầu quyết định - lên hay xuống tuỳ vận mệnh của chính công ty, chứ không phải vận mệnh của bất kỳ công ty môi giới nào hết.

Gã thợ giày chắc chắn âm mưu chống lại tôi. Phải, đúng là như thế: Tôi thường xuyên xuất hiện ở văn phòng trong tình trạng phê thuốc, điều đó thật sai lầm, nhưng đó chính là lý do để ép tôi ra khỏi công ty và chiếm đoạt quyền lựa chọn cổ phiếu của tôi. Vậy nguồn thu của tôi sẽ ra sao nếu hắn tìm cách thực hiện việc đó?

Chà, tôi có bản thoả ước bí mật của mình, nhưng nó chỉ ghi số cổ phần gốc của tôi: 1,2 triệu; còn quyền lựa chọn cổ phiếu của tôi lại mang tên Steve, mà tôi chẳng có giấy tờ gì. Liệu hắn có tìm cách chiếm đoạt của tôi không? Hay liệu hắn có tìm cách chiếm đoạt mọi thứ không - có cổ phần lẫn quyền lựa chọn của tôi?

Có lẽ hắn đã tự lừa dối mình, khi nghĩ rằng tôi không có gan chìa bản thoả ước bí mật ra, vì xét cho cùng cả hai chúng tôi gặp quá nhiều vấn đề nếu tôi công khai tài liệu ấy.