Giá vé máy bay Tết tăng, có chặng khứ hồi gần 10 triệu đồng

Đặt trước vé Tết 5 tháng, nhiều người bất ngờ vì mức giá tăng gấp đôi so với ngày thường.

Vé Tết Ất Tỵ tăng 10-12% so với cùng kỳ. Ảnh: Diệp Anh.

Anh Minh Quang (quận 7, TP.HCM) vẫn đang "đau đầu" chọn phương án ăn Tết tại TP.HCM hay về quê nhà Thanh Hoá.

"Gia đình tôi có 4 người, riêng vé máy bay đã hết 30-40 triệu đồng nên tôi vẫn phân vân, chưa chốt phương án ăn Tết", anh Quang cho hay.

Thực tế, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết từ ngày 25/1/2025 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) đều đang ở mức cao gấp đôi so với ngày thường, có chặng chạm mốc 10 triệu đồng khứ hồi.

Vé Tết đắt gấp đôi ngày thường

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội có giá rẻ nhất là 6,8 triệu đồng của Vietjet Air. Trong khi đó, các hãng khác như Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Vietnam Airlines có giá 7,1-7,3 triệu đồng.

Chặng TP.HCM - Thanh Hoá cũng có mức giá rẻ nhất là 7,3 triệu đồng của Vietjet Air. Nếu bay với Vietnam Airlines, hành khách phải trả gần 10 triệu đồng cho chuyến bay khứ hồi. Giá vé này đắt gấp đôi ngày thường.

Chặng TP.HCM - Đồng Hới cũng ghi nhận mức giá cao là 6,2 triệu đồng (Vietjet Air) và 8,8 triệu đồng (Vietnam Airlines).

Nếu bay về Đà Nẵng, hành khách phải trả mức giá khoảng 5 triệu đồng cho chuyến bay của tất cả các hãng.

Các chuyến bay dịp Tết từ TP.HCM đến Quy Nhơn ở mức 5,5 triệu đồng của Vietjet Air, Vietravel Airlines và Bamboo Airways. Tuy nhiên nếu bay với Vietnam Airlines, hành khách phải trả số tiền lên đến gần 10 triệu đồng.

Trong khi đó, các chuyến bay từ TP.HCM đến Nha Trang ở mức 3,5 triệu đồng (Vietjet Air) và 3,8 triệu đồng (Vietnam Airlines).

Chị Ngọc An, chủ một đại lý vé máy bay tại TP.HCM ước tính giá vé dịp Tết sắp tới đắt hơn 10-12% so với cùng kỳ. Hiện, lượng khách đặt vé chưa nhiều do thời điểm Tết còn cách khá xa, một số người cũng trong tâm lý mong chờ giá vé sẽ giảm.

"Tôi nghĩ khó lòng có chuyện giá vé dịp Tết giảm vì nhu cầu dịp này luôn cao và các hãng vẫn tiếp tục thiếu máy bay. Vì vậy, khách hàng nên có kế hoạch mua vé sớm", chị An nêu quan điểm.

Đẩy nhanh quá trình nhận tàu bay mới

Hiện tại, Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đang mở bán sớm gần 1,5 triệu chỗ dịp Tết trên toàn mạng bay nội địa. Đây là đợt bán vé đầu tiên trên cơ sở phê duyệt lịch bay hiện tại của cơ quan quản lý.

Trong khi đó, Vietjet Air cũng mở bán sớm 2,6 triệu vé Tết trong giai đoạn 15/1-12/2/2025 (16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Để chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm 2024 và sẵn sàng cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025, Cục Hàng không đã chỉ đạo các hãng sắp xếp, cân đối nguồn lực vận tải, phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm nguồn cung tải phù hợp.

Bên cạnh đó, các hãng cần triển khai mở bán sớm các vé máy bay phục vụ giai đoạn Tết để hành khách có thể lựa chọn, xây dựng kế hoạch di chuyển phù hợp.

Ngoài ra, cần đẩy nhanh quá trình nhận tàu bay thuê, mua mới và đưa vào khai thác trở lại các tàu bay đã hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng động cơ từ nhà sản xuất.

Các hãng đang nỗ lực thuê/nhận thêm máy bay mới để phục vụ cho giai đoạn cao điểm. Ảnh: T.L.

Thời gian tới, các hãng dự kiến tiếp tục nhận thêm và có kế hoạch thuê các tàu bay để bổ sung vào đội tàu bay hiện có. Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ nhận thêm 3 tàu bay, trong đó có 2 tàu bay A320 và 1 tàu bay B787-10.

Vietjet Air dự kiến nhận 8 tàu A321 và 2 tàu E190. Trong đó, tàu E190 phục vụ khai thác chặng Hà Nội - Côn Đảo đang tạm dừng sau khi Bamboo Airways trả tàu bay, tái cơ cấu.

Hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietravel Airlines cũng đang có kế hoạch tăng số tàu bay khai thác để phù hợp với năng lực và nhu cầu phát triển thị trường.