Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục, vượt xa 135 triệu/lượng

Thị trường vàng trong nước lại chứng kiến mốc lịch sử mới khi giá vàng miếng bứt phá vượt ngưỡng 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng tăng vọt lên trên 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước không ngừng tăng. Ảnh: Hoàng Việt.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng tăng thêm cả triệu đồng/lượng vào phiên giao dịch sáng nay (6/9), đưa giá giao dịch lên 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức chênh lệch hai chiều duy trì ở 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.. đồng loạt nâng giá vàng miếng ngang bằng SJC, đẩy giá bán mặt hàng này trên toàn thị trường lên đỉnh mới.

Tính từ sau kỳ nghỉ lễ 2/9, vàng miếng đã có chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, được cộng thêm gần 5 triệu đồng mỗi lượng. Đây cũng là lần thứ 18 kể từ đầu năm giá vàng miếng phá kỷ lục lịch sử.

Sau 9 tháng, giá vàng miếng đã tăng hơn 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 61%, mang lại khoản lãi ròng gần 49 triệu đồng/lượng cho nhà đầu tư nắm giữ từ đầu năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI LẬP ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4

Không kém phần sôi động, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tại SJC sáng nay cũng vọt lên vùng 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn cả triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý đều niêm yết giá bán trên 130 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức cao nhất thị trường, đạt 130,8 triệu đồng/lượng.

Tính chung từ đầu năm, vàng nhẫn đã tăng gần 47 triệu đồng/lượng (+56%), mang lại lợi nhuận ròng hơn 43 triệu đồng/lượng cho người mua.

Cơn sốt giá khiến thị trường bán lẻ vàng trở nên khan hiếm. Tại Hà Nội, các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều thông báo hết hàng vàng miếng và vàng nhẫn. Trong khi đó, tại TP.HCM, nhiều khách hàng phải xếp hàng dài trước các tiệm vàng Mi Hồng, SJC để mua với số lượng hạn chế.

Diễn biến nóng của thị trường trong nước đang đi cùng chiều với xu hướng quốc tế. Giá vàng giao ngay thế giới hiện chạy quanh 3.585 USD /ounce, tương ứng tăng mạnh 41 USD (+1,2%) so với giá chốt phiên trước.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa tính thuế, phí), giá vàng thế giới đạt khoảng 115 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng tới hơn 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 16 triệu đồng/lượng.