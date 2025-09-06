Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục, vượt xa 135 triệu/lượng

  • Thứ bảy, 6/9/2025 09:37 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Thị trường vàng trong nước lại chứng kiến mốc lịch sử mới khi giá vàng miếng bứt phá vượt ngưỡng 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng tăng vọt lên trên 130 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước không ngừng tăng. Ảnh: Hoàng Việt.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng miếng tăng thêm cả triệu đồng/lượng vào phiên giao dịch sáng nay (6/9), đưa giá giao dịch lên 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức chênh lệch hai chiều duy trì ở 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.. đồng loạt nâng giá vàng miếng ngang bằng SJC, đẩy giá bán mặt hàng này trên toàn thị trường lên đỉnh mới.

Tính từ sau kỳ nghỉ lễ 2/9, vàng miếng đã có chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, được cộng thêm gần 5 triệu đồng mỗi lượng. Đây cũng là lần thứ 18 kể từ đầu năm giá vàng miếng phá kỷ lục lịch sử.

Sau 9 tháng, giá vàng miếng đã tăng hơn 51 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 61%, mang lại khoản lãi ròng gần 49 triệu đồng/lượng cho nhà đầu tư nắm giữ từ đầu năm.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẠI LẬP ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4

Không kém phần sôi động, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tại SJC sáng nay cũng vọt lên vùng 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn cả triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Các doanh nghiệp lớn như PNJ, DOJI, Phú Quý đều niêm yết giá bán trên 130 triệu đồng/lượng, trong đó Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức cao nhất thị trường, đạt 130,8 triệu đồng/lượng.

Tính chung từ đầu năm, vàng nhẫn đã tăng gần 47 triệu đồng/lượng (+56%), mang lại lợi nhuận ròng hơn 43 triệu đồng/lượng cho người mua.

Cơn sốt giá khiến thị trường bán lẻ vàng trở nên khan hiếm. Tại Hà Nội, các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều thông báo hết hàng vàng miếng và vàng nhẫn. Trong khi đó, tại TP.HCM, nhiều khách hàng phải xếp hàng dài trước các tiệm vàng Mi Hồng, SJC để mua với số lượng hạn chế.

Diễn biến nóng của thị trường trong nước đang đi cùng chiều với xu hướng quốc tế. Giá vàng giao ngay thế giới hiện chạy quanh 3.585 USD/ounce, tương ứng tăng mạnh 41 USD (+1,2%) so với giá chốt phiên trước.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa tính thuế, phí), giá vàng thế giới đạt khoảng 115 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng tới hơn 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn gần 16 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới dựng đứng

Giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ sau khi số liệu việc làm suy yếu của Mỹ càng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

1 giờ trước

Kỷ lục chưa từng có của giá vàng

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới khi vượt xa mốc 134 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cũng leo sát 130 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp.

24 giờ trước

Nhiều tiệm vàng TP.HCM đông nghịt khách, Hà Nội 'cháy hàng'

Khách hàng xếp hàng dài ở nhiều tiệm vàng tại TP.HCM giữa lúc giá vàng liên tục lập đỉnh. Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, nguồn cung khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp báo hết hàng.

38:2280 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng sjc vàng nhẫn 24k vàng 9999 vàng sjc giá vàng hôm nay giá vàng trong nước giá vàng thế giới đầu tư vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang mieng tang dung dung hinh anh

Giá vàng miếng tăng dựng đứng

09:25 3/9/2025 09:25 3/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Với mức tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng sáng nay, giá vàng miếng trong nước một lần nữa xô đổ các kỷ lục đã thiết lập trước đó, chính thức có mốc lịch sử mới ở trên 133 triệu đồng/lượng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý